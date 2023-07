Tras su separación de Gerard Piqué, Shakira disfruta de la soltería con uno de sus pasatiempos favoritos: el surf. La famosa cantante ha demostrado ser una experta en este deporte gracias a su talento innato y a la ayuda de entrenadores como Gorka Ezkurdia.

El nombre del apuesto instructor español salió a la luz a finales del 2022, cuando se lo vio al lado de la colombiana en el mar. Así, surgieron muchas especulaciones que sugerían un romance entre ambos. No obstante, la artista descartó aquellos rumores.

“Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, le dijo a EFE en diciembre del 2022.

A mediados del 2023, ella ya ha sido vinculada con estrellas como Tom Cruise y Lewis Hamilton, pero todo parece indicar que las lecciones aprendidas con Ezkurdia siguen presentes en su vida.

De acuerdo con People en Español, la barranquillera fue captada por The Grosby Group en un viaje vacacional en Costa Rica. Allí, fue vista practicando surf al lado de un guapo instructor que la salvó de un accidente en el agua.

Si bien no se ha podido identificar al acompañante de la cantautora, diversos usuarios de las redes sociales sugieren que se trataría de Gorka Ezkurdia.

LAS PRIMERAS IMÁGENES DE GORKA EZKURDIA Y SHAKIRA

Como mencionamos previamente, Shakira fue vista con este joven a finales del 2022, cuando fue captada por el periodista Jordi Martín en las playas de Cantabria. Tiempo después, el reportero contó su experiencia en el programa “El Gordo y la Flaca”.

“Me llegó la información de que Shakira iba a hacer un viaje con sus hijos. A ella le gusta mucho practicar surf y me dijeron que era una escapada muy hermética. Cuando llegue a Cantabria, mi sorpresa fue que me encontré a este instructor de surf en la casa con Shakira”, señaló el hombre de prensa.

“Es cierto que no he captado un beso, así que no podemos hablar de noviazgo, pero estuve dos días detrás de ellos y sí puedo decir que en todo momento él estuvo muy atento con ella, cariñoso, y ella dedicándole miradas”, puntualizó.

¿QUIÉN ES GORKA EZKURDIA?

Gorka Ezkurdia es un joven instructor de surf de 26 años de edad. Nació en Oiartzun, muy cerca de San Sebastián, y estudió un ciclo de mecánica naval. Se sabe también que tiene un hermano, con el que comparte su pasión por el mar.

El deportista cuenta con más de 35 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde destaca una instantánea que le tomó a Shakira en el año 2020.

LA OTRA PROFESIÓN DE GORKA EZKURDIA

Gorka Ezkurdia se dedica a la fotografía profesional desde el año 2015. Él inició esta carrera como un hobby, pero terminó convirtiéndose en todo un profesional de este arte.

Se ha especializado en la fotografía acuática y ha trabajado para diferentes marcas y surfistas de alto nivel. Además, esta faceta de su vida le ha permitido conocer “muchos sitios increíbles”.

Su experticia en esta área lo hizo merecedor de ser la figura de portada de la revista Surflimit en el 2021. “Quiero dar las gracias a todo el equipo de Surflimit por contar conmigo y agradecer también a todas las marcas de la industria del surf que valoran nuestro trabajo, el de los fotógrafos”, escribió en su momento.

El instructor de surf de Shakira demuestra su destreza en dos profesiones (Foto: Gorka Ezkurdia / Instagram)

Recuerda que puedes encontrar más notas sobre celebridades en mi perfil. Previamente, he escrito sobre las canciones de Shakira, su nueva vida en Miami y temas relacionados. Solo debes entrar a mag.elcomercio.pe/autor/carla-ocana. ¡Gracias por visitarnos hoy!