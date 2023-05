Como parte de sus responsabilidades y derechos como padre, Gerard Piqué viajó a Miami para pasar algunos días con sus retoños. No obstante, el escrutinio de la prensa internacional y las redes sociales no le han dado ni un respiro. Ahora su aspecto físico ha sido motivo de comentarios y diversos usuarios critican la aparente mala condición física del ex de Shakira.

El catalán, y exjugador del Barcelona, llegó a Estados Unidos el 27 de abril de 2023, y a pesar del interés de la prensa que lo esperó a las afueras del aeropuerto, el también ahora streamer evitó pronunciar palabra alguna y salió raudamente con unas gafas de sol.

Sin embargo, en esa caminata desde la zona de embarque hacia el vehículo que lo iba a trasladar al lugar donde pernoctaría, muchos, sino todos, se percataron de un detalle en su apariencia: una supuesta panza.

Gerard Pique junto a sus hijos Milan y Sasha a finales de 2022 (Foto: AFP)

LA RAZÓN DE LA APARANTE PANZA DE GERARD PIQUÉ QUE HA LLAMADO LA ATENCIÓN

Gerard colgó los chimpunes profesionalmente en noviembre de 2022. Tras ello, y como era lógico, su exigente rutina y dieta para mantenerse al más alto nivel iba a variar. Él mismo lo aseveró en una entrevista posterior a su retiro.

Así, era de suponer que los kilos y grasas de más empiecen a hacerse evidente, aunque la voluminosidad de su aparente vientre y el poco tiempo que ha pasado entre su retiro y las imágenes en Miami -poco más de 5 meses- es lo que ha llamado poderosamente la atención.

¿La razón? Pues la vida de enamorados y/o novios que lleva con Clara Chía Martí, con quien se le ha visto comiendo en lugares públicos y viajando frecuentemente en los últimos meses.

Piqué y el look que sorprendió a medio mundo (Foto: Grosby Group)

LA REACCIÓN DE CURIOSOS Y FANS A LA APARENTE PANZA DE GERARD PIQUÉ

La revista People aseguró que los presentes en el aeropuerto quedaron impresionados por su aspecto físico.

“Oh, Dios mío, se infló”, “Está hinchado de felicidad”, “Ese no es, ¿o sí?”, fueron algunos de los comentarios que se oyeron según el citado medio. De igual modo, en redes las críticas no se hicieron esperar.

“¿Qué hace piqué con panza? estoy gritando”, “Con pintas de vagabundo y una panza kilométrica. Me muero de la vergüenza”, “Hostia Piqué, la panza por delante”, expresaron algunos internautas.