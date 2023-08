Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación en junio de 2022 y, después de rumores, procesos legales, Clara Chía Martí y canciones millonarias, la cantante colombiana ha sido vinculada a varias celebridades, como Lewis Hamilton y Drake. La estrella de la música se mudó de Barcelona a Miami, pero todavía sigue siendo el foco de atención de la prensa internacional.

La intérprete de “Copa Vacía” se despidió de España para encontrar paz y que sus hijos, Sasha y Milan, no tengan encima a la prensa. En Estados Unidos, sin embargo, la situación no ha cambiado, pues la natural de Barranquilla ha sido captada con varias celebridades.

Después de que la tormenta pasara, con Shakira y Piqué viviendo una etapa de paz, los fanáticos de la cantautora se han preguntado cuál es la diferencia entre las fortunas de Shakira y sus posibles pretendientes.

Porque El Niño Prodigio, en una de sus tantas predicciones, dijo que veía un buen futuro económico si Shakira y Hamilton se unían para hacer un negocio juntos. Aquí te contamos quién tiene más dinero, si la cantante o los varones con los que se le ha vinculado.

La colombiana Shakira fue relacionada sentimentalmente al piloto Lewis Hamilton (Foto: Shakira / Instagram)

LAS FORTUNAS DE SHAKIRA Y SUS PRETENDIENTES

SHAKIRA

Shakira tiene una fortuna de 400 millones de dólares, de acuerdo a la información que Forbes Colombia publicó en 2023. La artistas ha facturado y mucho por su exitosa canción con Bizarrap, “BZRP Music Sessions #53″, “Acróstico”, entre otras. A esto, hay que sumarle los negocios y otros ingresos de la artista colombiana.

LEWIS HAMILTON

Mientras que Lewis Hamilton, uno de los “pretendientes” que más ha sonado, cuenta con 65 millones de dólares en su haber, de acuerdo a la información de Forbes. Se trata de uno de los pilotos de la Fórmula 1 mejor pagados. También tiene ingresos por publicidad y otros rubros.

Los rumores sobre Shakira y Hamilton aumentan por fotografías como la que subió la cantante colombiana en un estudio de grabación (Foto: Shakira / Lewis Hamilton / Instagram )

DRAKE

Drake, por su parte, tiene una fortuna de 250 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones del portal especializado Celebrity Net Worth. El músico estadounidense ha aumentado su patrimonio desde 2019, cuando se le calculaban 150 millones, gracias a su música, sus giras y otros ingresos.

Drake ha sido pareja de Rihanna, Jennifer Lopez, entre otras famosas (Foto: AFP)

GERARD PIQUÉ

¿Y Gerard Piqué, el ex de Shakira? El novio de Clara Chía Martí tiene una fortuna de 80 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. En sus buenos tiempos en el club Barcelona llegó a cobrar hasta 12 millones de dólares. Ya retirado, el también empresario ha no solo ha invertido en los negocios de streaming, sino también en los bienes inmuebles, los deportes, etc.

Gerard Piqué fue futbolista del Barcelona F.C. (Foto: AFP)