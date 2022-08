Con doce años de relación, Shakira y Gerard Piqué parecían ser de los famosos con una relación estable y sólida, por encima de otros muchos, pero este año esa unión se rompió en medio de rumores que aún siguen siendo un misterio y polémicas que quedan por resolverse, principalmente, por el bienestar de sus dos hijos.

Lo que también sigue siendo un secreto para una gran cantidad de fans de la expareja son los motivos por los que estas dos celebridades no se casaron, por más que formaron una familia en España y que desde hace varios años vivían juntos.

Ante la incertidumbre y necesidad de saber qué pasó para que ambos no hayan dado el siguiente paso, en esta oportunidad vamos a contar las verdaderas razones por las que no hubo boda de por medio.

Shakira y Piqué en una aparición pública antes de su separación (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ SHAKIRA Y PIQUÉ NO SE CASARON?

La cantante colombiana y el futbolista español tuvieron una relación de doce años, en los que ninguno de los dos, aparentemente, quiso casarse o fue alguna de sus prioridades, ya que más estaban enfocados en sus niños y en el amor que se tenían.

En repetidas oportunidades, los dos protagonistas de esta historia han contado sus motivos para no haber pasado por el altar, por lo que no es tan difícil repasar sus razones que los alejó de aquella celebración.

Los motivos de Shakira

En el año 2020, durante una entrevista con el programa “60 minutes”, Shakira fue preguntada acerca del matrimonio y ella aseguró que no es algo prioritario, pues le asusta mucho y prefería mantenerse de esa forma.

“El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”, dijo la colombiana.

¿Qué dijo Gerard Piqué?

A lo largo de su carrera como futbolista, principalmente del Barcelona y de la selección española, Gerard Piqué ha concedido una cantidad importante de entrevistas a diversos medios de comunicación de todo el mundo y en varias de ellas se le cuestionó sobre su relación con la cantante sudamericana.

Para resumir todo, el deportista indicó que no era necesario estar casados para vivir su relación al máximo y que ambos se sentían muy bien así.

“Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños de 9 y 11 años, nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados”, declaraba por aquellas épocas.