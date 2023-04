Dirigida por Yoo Young-ah, “Shin, abogado de divorcios” (“Divorce Attorney Shin” en inglés) es una serie de televisión surcoreana de jTBC y Netflix que se basa en el webcómic homónimo de Kang Tae-kyung y narra la turbulenta historia de Shin Sung-han, que cambió su vida radicalmente y pasó de ser pianista a abogado especializado en divorcios.

El drama legal de 12 episodios se emite por el canal jTBC desde el 4 de marzo hasta el 9 de abril de 2023, los sábados y domingos a las 22:30 (hora local coreana). Mientras que a la popular plataforma de streaming llegará el sábado 8 de abril.

Jo Seung-woo, Han Hye-jin, Kim Sung-kyun y Jung Moon-sung son los protagonistas de “Shin, abogado de divorcios”. Kang Mal-geum, Jeon Bae-soo, Han Eun-seong, Cha Hwa-yeon, Kim Tae-hyang, Susanna Noh, Yoo Joo-hye también forman parte del reparto. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SHIN, ABOGADO DE DIVORCIOS”

1. Jo Seung-woo como Shin Sung-han

Jo Seung-woo, que participó en series como “Horse Doctor”, “God’s Gift - 14 Days”, “Life”, “Forest of Secrets”, “Forest of Secrets” y “Divorce Attorney Shin”, da vida a Shin Sung-han, un profesor de piano en una escuela de música en Alemania que tras recibir una noticia impactante, decide convertirse en abogado especializado en divorcios.

Jo Seung-woo como Shin Sung-han en la serie surcoreana “Shin, abogado de divorcio” (Foto: Netflix)

2. Han Hye-jin como Lee Seo-jin

Han Hye-jin, que apareció en producciones como “Jumong”, “Syndrome”, “26 Years”, “Rise of the Guardians”, “One Warm Word”, “La última primavera” y “Doctors”, interpreta a Lee Seo-jin, una antigua meteoróloga que ahora trabaja como locutora de radio y conoce a Sung-han debido a una complicada demanda de divorcio.

Han Hye-jin como Lee Seo-jin en la serie surcoreana “Shin, abogado de divorcio” (Foto: Netflix)

3. Kim Sung-kyun como Jang Hyeong-geun

Kim Sung-kyun, que protagonizó las películas de acción “Hansan: Rising Dragon” y “Seoul Vibe”, es el encargado de interpretar a Jang Hyeong-geun, amigo de la escuela secundaria de Sung-han, que trabaja como secretario del bufete de abogados. Además, está separado y en proceso de divorcio.

Kim Sung-kyun como Jang Hyeong-geun en la serie surcoreana “Shin, abogado de divorcio” (Foto: Netflix)

4. Jung Moon-sung como Jo Jeong-sik

Jung Moon-sung, que participó en series como “Legend of the Blue Sea”, “Prison Playbook”, “The Cursed”, “Hospital Playlist”, “Möbius: The Veil” y “One Thousand Won Lawyer”, asume el rol de Jo Jeong-sik, un amigo de la escuela secundaria de Sung-han que dirige una agencia inmobiliaria.

Jung Moon-sung como Jo Jeong-sik en la serie surcoreana “Shin, abogado de divorcio” (Foto: Netflix)

5. Kang Mal-geum como Kim So-yeon

Kang Mal-geum, recordada por producciones como “Missing: The Other Side”, “Mouse”, “El juego del calamar”, “Mar de la tranquilidad”, “The Red Sleeve Cuff” y “Military Prosecutor Doberman”, da vida a Kim So-yeon, la encargada de una tienda de ramen que frecuentan Sung-han y sus dos amigos.

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de “Shin, abogado de divorcio”: