“Shingeki no Kyojin” ya está considerado como uno de los mejores manga de todos los tiempos, repleto de una historia convincente, un fuerte desarrollo de personaje y temas profundos sobre la vida y la naturaleza humana. Lastimosamente, todo tiene su final, y de la misma manera el creador de la franquicia finalizó su último número en abril del 2021.

Hajime Isayama, mangaka de “Attack on Titan”, hizo durante 11 años una hazaña increíble para unirlo todo de una manera que sea creíble y realista para los fanáticos, lo cual es difícil de por sí porque no solo estamos hablando de una persona que tiene que vencer a un antagonista: prácticamente involucra a todo el mundo y millones de personas en sus páginas finales.

Sin embargo, ni siquiera su increíble planificación evitó que hubieran algunas inconsistencias en la trama a modo de áreas que necesitaban un poco más de explicación en lugar de simplemente dejarlos como están. Si bien un personaje que controla el pasado, presente y futuro puede dar mucha libertad creativa, otras cuestiones quedaron sin respuesta para los fans de la serie.

Existen muchas preguntas que el manga de “Shingeki no Kyojin” no respondió en sus momentos finales, y los fans no han dejado de buscar una respuesta en las redes sociales. Aquí te presentamos algunas de estas cuestiones, pero recuerda que la respuesta final solamente la puede tener el mismísimo Isayama.

PREGUNTAS SIN RESPUESTA QUE DEJÓ EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”

1. ¿Qué es exactamente La Fuente de Toda la Materia Viviente?

La Fuente de Toda la Materia Viviente, informalmente conocida como El Ciempiés Brillante, se revela por primera vez en un flashback de dos milenios que detalla el nacimiento de los poderes de Titán. Ymir Fritz se encuentra accidentalmente con este “organismo” cuando cae en un pozo profundo en la base de un árbol.

Ella se convierte instantáneamente en el primer Titán, y finalmente causa genocidio y destrucción a gran escala bajo las órdenes del Rey Fritz. Esta criatura es claramente sensible, ya que intenta activamente protegerse del ataque de Reiner convirtiendo a una multitud cercana de humanos en Titanes Puros. Sin embargo, no hay claridad sobre qué es o cómo evoluciona en primer lugar.

2. ¿Cómo obtiene su poder La Fuente de Toda la Materia Viviente?

El Ciempiés Brillante, según Zeke Yaeger, manifiesta el terror existencial que exhibe Ymir Fritz después de ser esclavizada por los Eldianos, por lo que le otorga un cuerpo invulnerable al daño. La pregunta, sin embargo, es cómo esta entidad obtiene su poder, y cómo puede ser transferido tan fácilmente a los seres humanos. Al final del manga, La Fuente de Toda la Materia Viviente es poco más que un deus ex machina débilmente desarrollado, porque básicamente invalida las leyes naturales relacionadas con la conservación de la energía y la materia.

3. ¿Por qué Ymir fue elegida para ser el Titán Fundador?

Otro punto que vale la pena mencionar es la selección de Ymir Fritz como Titán fundador. Cuando la niña aterrorizada cae en el abrazo del Ciempiés Brillante, automáticamente se combina con ella en un instante. ¿Significa esto que cualquiera que se encuentre con esta criatura experimentará un destino idéntico? ¿Es Ymir especial de alguna manera, tal vez en términos de su linaje o poderes innatos? Actualmente, parece que el único factor involucrado es la pura coincidencia, lo cual es posible, por supuesto, pero quedan varias otras opciones abiertas.

4. ¿Son los titanes criaturas vivientes o qué son realmente?

La biología de Titán ha dejado perplejos a los científicos humanos durante siglos: son enormes, pero pesan muy poco en relación con su tamaño. Realizan acciones como comer, moverse y, ocasionalmente, expresarse con palabras habladas. Todas estas características sugieren fuertemente que los titanes son seres vivos.

Por otro lado, no respiran, excretan, se reproducen ni responden a los estímulos físicos, todos los cuales son aspectos bastante esenciales de la vida tal como la conocemos. Lastimosamente, Isayama nunca especifica qué son realmente, y tampoco agrega el hecho de qué pasa con el cuerpo de los humanos que se convierten en Titanes puros.

5. ¿De dónde se originaron los ocho titanes cambiantes realmente?

Tras la muerte de Ymir Fritz, el Rey ordena a sus hijas, Sheena, Rose y Maria, que consuman a su madre para que el Poder de los Titanes permanezca siempre bajo el control de los Eldianos. A lo largo de varias generaciones, el Titán fundador en Ymir se ha fragmentado inexplicablemente en otros ocho.

Así se crearon los titanes blindado, colosal, carreta, mandíbula, martillo de guerra, hembra, bestia y de ataque. El Titán Fundador conserva su autoridad general sobre sus vástagos, pero el único hecho conocido sobre ellos es que fueron entregados a varias familias nobles eldianas.

6. ¿Cómo se recuperó el mundo luego de El Retumbar?

Eren desencadena El Retumbar, acabando con la vida de más del 80% de la población mundial y evitando que los supervivientes libren guerras de venganza contra Paradis. Sin embargo, tres años después de la muerte de Eren, se revela que Armin, Reiner, Jean, Connie, Pieck y Annie son parte de una misión de paz en nombre del resto del mundo a Paradis, que ha desarrollado un gobierno militarista.

¿Es posible que las horribles muertes de una mayoría tan abrumadora de personas no afectaran seriamente a las economías nacionales, los ejércitos, las industrias, etc.? Tres años para la recuperación global parece ser demasiado exagerado en condiciones reales, por lo que no parece posible que el mundo se recuperara tan pronto.

7. ¿Qué termina haciendo Levi al final de la serie?

El acto final de Levi en la batalla es abrir la boca del titán de Eren para que Mikasa entre y termine con su vida. Después de esto, observa con calma lo que sucede e imagina a sus amigos muertos felicitándolo por un trabajo bien hecho. En el flash-forward, se muestra a Levi viviendo en Marley con Falco Grice y Gabi Braun, quienes aparentemente lo cuidan ahora que está en una silla de ruedas. No se siente ni apropiado ni justo dejar la historia de Levi flotando en el aire así.

8. ¿Qué es lo que Ymir quería realmente?

Ymir Fritz pasa dos mil años atrapada en la Coordenada, una dimensión alternativa que conecta a todos los Eldianos entre sí y con el Titán Fundador. Eren menciona que Ymir quiere liberarse del yugo del amor, de su vínculo inquebrantable con el rey Fritz, un tirano que la trata como poco más que una herramienta.

Después de que Mikasa mata a Eren, Ymir sonríe y desaparece para siempre, llevándose consigo la maldición Titán que había perseguido al mundo durante siglos. El problema es que la naturaleza exacta de sus deseos no está clara, dado que se expresan a través de Eren y este tampoco la entiende.

9. ¿Quién mató a Eren realmente?

Basado en lo que realmente sucede, Mikasa es oficialmente responsable de la muerte de Eren cuando le corta la cabeza incrustada en la garganta del Titán. Sin embargo, una vez que el polvo de la batalla se asienta, los héroes se encuentran a merced del ejército de Marley una vez más.

Armin explica que los Eldianos no quieren hacer daño, ciertamente no después de que el Poder de los Titanes haya desaparecido del mundo. Le informa al secretario Muller que es “Armin Arlert, un eldiano de la isla de Paradis” y “el hombre que mató a Eren Yaeger, el titán de ataque”. Tal vez sea su forma de compartir la carga con Mikasa, o tal vez signifique algo completamente diferente, no está claro.

10. ¿Eren realmente está muerto al final de “Shingeki no Kyojin”?

Mikasa y Armin lloran por su amada amiga antes de que ella le cuente a Armin sus planes de enterrar a Eren debajo de su árbol de siesta favorito cerca de su distrito natal de Shiganshina. Cuando Mikasa vuelve a visitar la tumba en el flash-forward, tiene una conversación improvisada con Eren y comienza a llorar.

Esto es cuando un pájaro aparece de repente y envuelve su bufanda alrededor de su cuello como solía hacerlo Eren. Mikasa expresa su gratitud, concluyendo el manga con una declaración bastante ambigua: “Gracias por envolverme con esta bufanda, Eren”. ¿Acaso reencarnó en otro ser vivo o realmente está muerto?