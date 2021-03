Como se rumoreaba, la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” contará con una segunda parte. Cuando los fans del exitoso anime notaron que los 16 episodios anunciados para la entrega final no serían suficientes para abordar todos los eventos importantes del manga, empezaron a teorizar que habrían más capítulos o incluso algunas películas.

Lo que se confirmó al final del Episodio 16 de la Temporada 4 de “Attack on Titan”. Este anuncio no fue una gran sorpresa, ya que en Netflix Japón había incluido “Shingeki no Kyojin”: The Final Season parte 1, lo que implicaba que habría un “Shingeki no Kyojin” The final season parte 2.

Entonces, ¿cuántos episodios tendrá la segunda mitad de la temporada final de “Shingeki no Kyojin”? Aunque aún no hay información oficial, lo más probable es que cuente con 16 ó 18 episodios.

Pieck señala a Eren como el enemigo. (Foto: Crunchyroll)

¿QUÉ PASARÁ EN LA PARTE 2 DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4”?

Al final de la primera parte de la cuarta temporada, Pieck le hace creer a Eren que está de su lado y lo lleva hasta una trampa, a pesar de las advertencias de Yelena. Cuando la portadora del Titán Carguero señala a Eren como el enemigo el piso se rompe y sale el Titán Mandíbula atacando a Jaeger y arrancandole la mitad de su cuerpo.

En ese momento, aparece varias unidades aéreas de Marley lideradas por Reiner, es decir, el contrataque de Marley ha empezado. Pero ¿qué es lo que realmente pretenden Rainer, Pieck y el resto si son conscientes de que siempre serán vistos como demonios eldianos?

Aún hay mucho por ver en la segunda parte de la temporada final. ¿Qué sucedió con Levi? ¿Por qué un titán se llevó a Zeke en su estómago? ¿Cuál es el plan de Eren? ¿El llanto de agradecimiento de Armin fue real? ¿Lo que Eren le dijo a Mikasa es verdad?

TRÁILER DE LA PARTE 2 DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4”

El sitio web oficial lanzó un avance de “Attack On Titan” Final Season parte 2 que mostraba una vista previa de “Attack On Titan 76: Juramento”.

PERSONAJES DE LA PARTE 2 DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4”

Eren Jaeger

Mikasa Ackerman

Armin Arlert

Reiner Braun

Annie Leonhart

Jean Kirschtein

Connie Springer

Levi

Hange Zoë

Zeke Jaeger

Gabi Braun

Falco

Colt

Pieck Finger

Porco Galliard

Yelena

Nikolo

Floch

Pixie

Armin entra en llanto al escuchar el plan de "Eutanasia eldiana" ¿realmente está agradecido? (Foto: Crunchyroll)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA PARTE 2 DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4”?

La segunda mitad de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” se estrenará en el invierno de 2022 por Funimation, es decir en enero del próximo año en América Latina. El anuncio se hizo al final del Episodio 16 de la Temporada 4 de “Attack on Titan”.