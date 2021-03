“Shingeki no Kyojin” dio la entrega del último episodio de la primera parte de la temporada 4. Lo que muchos de la audiencia pensaron sobre la posible muerte de Zeke, no fue un hecho. Zeke sigue con vida y fue “rescatado”. Sin embargo para la mala suerte de otros no se supo nada de Levi ni se mostró si es que aún está con vida o decidió huir del lugar.

El episodio dio un aperitivo de lo tensa que estará su segunda parte, dejó ver ahora la otra cara de la moneda, porque no es que hayamos creído que Marley iba a quedarse de brazos cruzados con el incidente que tuvo que vivir a manos de Eren y la traición que tuvo Zeke con ellos desde hace muchos años, sin embargo muchos no esperaron que quien diera la cara por Marley fuera Reiner.

Si vemos un momento hacia el pasado podemos recordar a Reiner arrepentido frente a Eren en el sótano del teatro de Marley, inmóvil e incapaz de luchar contra él por saber que en sus hombros recaía la responsabilidad de las muertes de tantos inocentes en Isla Paradis, tanto así que permitió a Eren comerse al titán de guerra. Entonces ese mismo Reiner, ¿ahora lidera el pelotón de Marley?

A este punto, “Shingeki no Kyojin” nos introdujo en la incertidumbre infinita de cual será el desenlace de la historia con tanto traspié por el que hemos pasado. Ahora la contraparte a esto es la insatisfacción de no haber anunciado que esta temporada tendría 2 partes. Precisamente esto a la audiencia obviamente la dejó incómoda y con gana de más. Sin embargo, te contamos el resumen de este episodio final pero cuidado, hay una alerta de spoilers por si no lo has visto.

¿QUE PASÓ EN “SHINGEKI NO KYOJIN” 4X16?

Hange y Floch llegan al lugar de la explosión en que se vieron implicasdos Levi y Zeke (Foto: Crunchyroll)

El episodio inicia respondiendo las dudas de todos sobre el capitulo pasado y que fue lo que sucedió con Zeke y Levi en la explosión. Da intro a Hange y a Floch que llegan al lugar de la explosión pero al parecer no dan ni con Zeke ni con Levi en ese momento. Acto seguido tenemos a un Zeke herido y alucinando mientras se desangra hasta que es “rescatado”

A este punto la situación se torna un poco extraña y bastante bizarra porque quien rescata a Zeke es un titan que al cogerlo, su mejor decisión es abrirse el estómago y meterlo ahí. ¿Tendrá algún beneficio o significado tal acto? no es algo que se haya presenciado antes en ningunas de las temporadas, así que sabiendo lo sucedido con Zeke entramos en disyuntiva nuevamente.

Zeke se encuentra herido tras explosión (Foto: Crunchyroll)

¿Qué pasó con Levi? No es que Levi sea la moneda de oro querida por todos pero de algo si estamos seguros y es que aún con su actitud y los actos que he tenido que cometer, Levi ha logrado ganarse el afecto de muchos. En la escena no se muestras nada sobre él, así que este punto se seguirá con la duda de que fue lo que sucedió y si aún continuará en la serie.

A continuación vemos un almuerzo bastante atípico por los temas que se conversan entre el comandante Pixys y Yelena en el que se muestra como cada uno de ellos fueron identificados con una banda en el brazo que identifica cual es su estatus en los planes ideados para Isla Paradis. Dando luego Pixys su opinión de que ellos solo quieren hacer ahí lo que una vez Marley ya hizo con los eldianos de su ciudad.

Yelena en conversación con el comandante pixys (Foto: Crunchyroll)

De este momento damos un salto hacia donde Yelena nuevamente que llega a visitar a Armín, Mikasa y los demás que habían sido encerrados. Entre un cruce de palabras y de tildarse de traidores unos a otros, Yelena decide contarles cual es el verdadero plan de Zeke, “La eutanasia eldiana” a lo que todos reaccionaron de una forma incrédula y desagradable, Armin no.

Esto es muy curioso porque Armin solo reaccionó del modo en el que entra a llorar y a agradecer el acto tan noble que ellos quieren tener. Lo que te deja analizando un poco y discutir sobre si su reacción ha sido de verdad sincera o sea solo una mera actuación para lograr algo después. Lo que si es cierto es que si recordamos en algunas ocasiones en las que Armin retrocede y ve nuevamente lo que ha hecho, no es algo de lo que se sienta orgulloso.

Armin entra en llanto al escuchar el plan de "Eutanasia eldiana" (Foto: Crunchyroll)

Así que puede que su reacción haya sido sincera ante la idea de que no se volverán a cometer actos de asesinatos a manos de los titanes y con ello puede que él de verdad crea que esa si es la salida para acabar con el sufrimiento de los eldianos y del mundo. Teniendo claramente en cuenta que tanto él, Mikasa y Eren han pasado por tanto gracias a los titanes y a ser eldianos.

Posteriormente Eren logra dar con el paradero de Gabi y su intención es hacer que trabaje junto a él, a lo que nuevamente nos da un motivo para pensar e intentar sacar la conclusión de lo que él quiere con ella, pero es imposible saberlo. Acto seguido entra Pieck y apunta a Eren con un arma para luego ordenarle a Gabi que le apunte con el rifle a Eren también.

Pieck entra al cuarto de Gabi con Eren y le apunta con un arma. (Foto: Crunchyroll)

Eren ni se inmuta por la situación en la que está y decide provocar a Pieck para que le dispare diciéndole que él sabe que ella no puede disparar, que lo sabe porque de seguro su misión es llevar el titan fundador con ella. Ella hace énfasis en que ese no es su plan, que su plan es unirse con ellos pero que primero le ayuden a rescatar a su familia y que por ello está dispuesta a entregar a quienes están con ella.

Pieck en ese momento le dice a Gabi que baje el arma y ante la historia que dijo, Gabi se muestra traicionada porque ella no quiere nada que tenga que ver con ayudar a los descendientes del “demonio” como si ella no fuese uno de ellos también. Pero Pieck le comienza a recordar que ella es una eldiana y que por más que luche en Marley, jamás será vista como algo distinto.

Pieck le da a Gabi una razón para unirse a Eren, será cierta? (Foto: Crunchyroll)

A todas estas Pieck intenta hacer entrar en razón de por qué ha decidido unirse a Eren y a Zeke en el plan que están ideando. Eren decide “confiar” en ella y acepta su propuesta de que entregue a quienes le acompañan, accediendo a llevarla al techo del lugar donde estaban los demás retenidos, para que ella le señalara donde estaban los enemigos.

Al ir en camino al encuentro con Yelena para llevar a Pieck a donde tiene que señalar donde están sus aliados, hacen muestra de un flashback en el que cuando Pieck va subiendo con quienes la llevan esposada por las escaleras, de quienes estaban en ese lugar, uno era Galliard. Si, Galliard, el titán mandíbula. Muchos pensaron que no sobreviviría pero era él.

Galliard infiltrado entre los soldados que apoyan a Eren. (Foto: Crunchyroll)

Te hace pensar por un milisegundo, ¿Qué hace ahí? de verdad han venido a ayudar o ¿Hay algo más?. Volviendo a donde Eren, Pieck y Yelena al ubicarse en el techo donde se haría la entrega de los infiltrados, Yelena le expresa a Eren que confiar en Pieck es un error, a lo que él responde que no confía en ella como él sabe que ella tampoco lo hace.

Damos un vistazo de Pieck esposada a la mano de Gabi y un cruce de mirada sospechosa de ella, Gabi queda sorprendida como sabiendo que hay algo más, cuando de la nada Pieck se voltea y señala a Eren como el enemigo. Todos sin comprender que sucede, de la nada el piso se rompe y sale el titán mandibula atacando a Eren robandole la mitad de su cuerpo.

Gabi y Pieck a la espera de la traición. (Foto: Crunchyroll)

A continuación se da un close up a Gabi diciendo a Pieck que no comprendía lo que sucedía. “No habías dicho que no teníamos futuro aunque sirvieramos a Marley?”, a lo que le contestó “No creo en Marley, solo creo en mis amigos con los que luché desde el inicio”, se muestran luego varias unidades aéreas de Marley lideradas por Reiner.

Y he aquí el dilema, porque ahora él está en esta posición, se comprende el afecto que siente por Falco y Gabi que siempre mostraron creer en él, pero no tiene sentido que después de que permitiera todo lo que permitió en Marley, ahora quiera luchar con ellos. Al final también es eldiano, ¿Qué es lo que de verdad pretenden?

Pieck señala a Eren como el enemigo. (Foto: Crunchyroll)

Por ahora el objetivo es claro y lo demostraron en el episodio, quieren recuperar el titán fundador, y ¿Una vez que lo tengan qué? ¿Querrán acabar con Isla Paradis y tener ellos el poder absoluto para repetir la historia entre Marley y el mundo? Es bastante confuso en este momento determinar como irán a terminar las cosas.

Para Eren, una de las personas que más carga y responsabilidad ha llevado en toda la serie, quizá muchos esperen un final en el que verdaderamente siga lo que siente y haga lo que para él sea lo mejor. Teniendo en cuenta que para muchos todo lo que expresó sobre Mikasa y Armin no es del todo cierto y quizá exista un motivo oculto.

Titan Mandibula atacando a Eren (Foto: Crunchyroll)

Es un hecho que ha sido todo un caos esta primera parte de la cuarta temporada. Se han tenido momentos tan tensos y llenos de culpa para muchos de los personajes. Con cada episodio se fueron abriendo más y más brechas en la historia principal y en la vida de cada uno de los héroes de “Attack on titan”.

Sin embargo, lo que si es cierto es que hay mucho por ver en la segunda parte de la temporada y aunque de verdad fue una incomodidad no saber que estaría divida en dos partes, lo que si podemos esperar es que en los capítulos siguientes sean aclaradas las dudas y que el bando por el mejor futuro sea el que gane.

El ataque de Marley a Isla Paradis está por comenzar. (Foto: Crunchyroll)