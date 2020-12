“Shingeki no kyojin” 4x03 ONLINE EN VIVO: cómo y a qué hora ver el capítulo 3 de la temporada 4 La serie de “Shingeki no Kyojin” estrenará su tercer capítulo de la cuarta temporada titulado “The Door of Hope”.

Falco Grice y Reiner Braun en uno de los momentos más tensos de "Attack on Titan" (Foto: MAPPA) Alberto Siccha “Shingeki no Kyojin”, también conocido como “Attack on Titan” o “Ataque a los Titanes”, estrenará su próximo capítulo 3 de la temporada 4 ahondando más en la vida del pueblo de Marley junto a los soldados eldianos. Los fans se han alegrado que la serie sea transmitida vía streaming por Crunchyroll sin ningún retraso por la compañía de animación. Como se recuerda, la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” transcurre después de cuatro años de lo que pasó en la Isla Paradis, concentrándose en la población de Marley, quienes ganaron una guerra en el estreno de la cuarta y última temporada de la serie con la ayuda de la determinación de Gabi Braun, una de las nuevas caras de la serie. El segundo capítulo de esta parte se tituló “Midnight Train”, haciendo alusión al tren que utilizaron los eldianos para regresar a su hogar luego de ganar la guerra gracias a los poderes del Titán Bestia, el Titán Mandíbula, el Titán Acorazado y el Titán Carguero, a pesar de que el enemigo tenía unos cañones muy efectivos contra ellos. Su siguiente parte se concentrará nuevamente en los soldados y su desarrollo en sus hogares, haciendo énfasis en Reiner Braum y su historia como un soldado eldiano. ¿Cómo ver el nuevo capítulo, a qué hora y qué pasará exactamente? Conoce todos estos detalles a continuación. ¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “ATTACK ON TITAN” 4x03? Gabi Braun, niña soldado de Marley; el enemigo al que los protagonistas de "Atack on Titan" ("Shingeki no Kyojin") buscarán derrotar. Foto: Crunchyroll/ MAPPA. El tercer episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” se estrenará el lunes 21 de diciembre en Japón por NHK, a las 12:10 am (hora local). Pero en América Latina podrá verse desde el domingo 20 de diciembre a través de Crunchyroll por la diferencia horaria que existe entre países. Funimation, que por el momento solo está disponible en la región en México, también transmite los episodios de forma exclusiva en su plataforma con doblaje al español latino, por lo que el horario es el mismo anteriormente mencionado. HORARIO DE “ATTACK ON TITAN” POR PAÍS Kenny aparecerá en el tercer episodio de la cuarta temporada de "Shingeki no Kyojin" (Foto: Crunchyroll) Por país, el nuevo capitulo de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” estará disponible en los siguientes horarios: Japón: 12:10 am por NHK

México: 2:45 pm por Crunchyroll y Funimation

Perú y Colombia: 3:45 pm por Crunchyroll

Argentina y Chile: 5:45 pm por Crunchyroll

España: 5:00 pm por Selecta Vision

Estados Unidos: 3:45 pm por Funimation TRÁILER DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4X03” ¿QUÉ PASARÁ EN “ATTACK ON TITAN 4X03”? AoT Episode 3 [The Door of Hope] Summary: pic.twitter.com/sDdHm6uDJ8 — SPY - BLACK CLOVER -☘️ (@Spytrue) December 8, 2020 El usuario de Twitter Spytrue compartió el resumen traducido de la temporada 4, episodio 3 de “Attack on Titan”, junto con el título oficial que sería “La puerta de la esperanza”. En el episodio, Reiner se reúne con su madre después de la guerra contra las Fuerzas Aliadas del Medio Oriente. Reiner recuerda sus días de infancia cuando deseaba convertirse en guerrero y obtener el título honorario de Marley. En el pasado, creía que obtener los poderes del titán lo convertiría en un héroe, pero la realidad era mucho más cruel de lo que pensaba cuando viajó a la Isla Paradis: "Shingeki no Kyojin" temporada 4 episodio 3 (Foto: Crunchyroll) “En casa, el guerrero Reiner Braun se reencuentra con su madre. Esa noche, recuerda los días de su infancia cuando aspiraba a convertirse en guerrero. Hijo de una madre eldiana, el sueño de Reiner es ganar un título marleyano honorario con su madre y vivir con su padre separado. Él cree que si hereda el poder de los Titanes y se convierte en un héroe para salvar el mundo, su deseo se hará realidad…”. Lastimosamente para Reiner, estos últimos cuatro años han sido terribles para él y los ciudadanos de Eldia. Como soldados de Marley, los eldianos no pueden hacer más que obedecer a los superiores y tratar de llevarlos a la victoria a costa de sus vidas. ¿Qué pasará más adelante? Lo sabremos con el estreno del episodio. VIDEO RECOMENDADO Tráiler del tercer episodio de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” Tráiler del tercer episodio de la cuarta temporada de "Shingeki no Kyojin" Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Copiar enlace