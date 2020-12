‘My War’, interpretado por el grupo de J-Rock Shinsei Kamattechan, es el opening de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, y aunque ha divido a los fans en YouTube ya consiguió más de 1 millón de vistas tras su primera semana de estreno.

De todos modos los opening continúan siendo parte fundamental de “Attack on Titan”, ya que se convierten en himnos para los fanáticos de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama, y en ocasiones esconden pistas de lo que sucederá en cada temporada del anime.

La banda japonesa Linked Horizon acompañó a “Shingeki no Kyojin” desde su estreno en 2013. Su primer tema fue ‘Guren no Yumiya’, y le siguieron sencillos como ‘Jiyuu no Tsubasa’ para la segunda parte de la primera temporada, ‘Shinzo wo Sasageyo’ para la segunda entrega, ‘Akatsuki no Chinkonka’ para la primera mitad de la tercera temporada y finalmente, ‘Shoukei a Shinkabane no Michi’.

En la primera parte de la tercera temporada, el cantante japonés Yoshiki junto a Hyde interpretaron ‘Red Swan’, mientras que, para la entrega final Shinsei Kamattechan, la famosa banda de rock japonesa formada en 2007, se hizo cargo del opening que se centra en la guerra épica.

Por supuesto ‘My War’ muestra destrucción, bombardeos, la muerte de soldados y más detales relacionados a la historia la última temporada de “Attack on Titan”. El video que acompaña la canción es en blanco y negro, pero lo único que tiene color son las explosiones. El opening termina con una toma de los legendarios Titanes con Eren Jaeger a la cabeza.

'My War' es el opening de la cuarta temporada de "Attack on Titan" (Foto: MAPPA Studio)

Tal como compartió IGN esta es la letra de ‘My War’ en español:

La-La-La-La-La vida sola vi-vivirás

La vida sola vi-vivirás

La vida sola vi-vivirás

Justicia! Justicia! La vivida

Comencemos una nueva vida desde la oscuridad

Hasta que la luz revele el final

Rostros siniestros, maldiciones creciendo

Esta es mi última guerra

Ángeles jugando disfrazados con las caras del diablo

Los niños se aferran a sus monedas exprimiendo su sabiduría

Ángeles planeando disfrazados con las caras del diablo

Los niños se aferran a sus últimas monedas

Destrucción y regeneración

Tú eres el verdadero enemigo

Mi guerra

Mi guerra

¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Monstruo!