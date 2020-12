“Shingeki no Kyojin” 4x04: Eren y Reiner se encuentran y todo lo que pasó en “Attack on Titan” Temporada 4 Capítulo 4 El cuarto episodio de la temporada 4 de “Shingeki no Kyojin” mostró finalmente a la familia Tybur, así como el festival que los habitantes de Marley tanto esperaban.

Reiner Braun (Foto: Crunchyroll) Alberto Siccha El cuarto episodio de la temporada 4 de "Shingeki no Kyojin" continúa mostrando más de la vida de los habitantes de Marley, aunque también se hace evidente los enormes problemas de desigualdad que tienen ellos con los eldianos, el pueblo que heredó los poderes titánicos y causó estragos en las guerras antiguas. MÁS INFORMACIÓN: La familia Tybur: cuál es su historia, quiénes son sus miembros y por qué es importante en "Attack on Titan" Ahora, los eldianos han sido mermados hasta un grupo pequeño de familias que son discriminados por los demás miembros de Marley. Dentro de ese grupo, algunos niños han sido elegidos para ser los siguientes portadores de los poderes titánicos, ya que en teoría un humano solo soporta 13 años con el poder dentro suyo. En los anteriores episodios, los fanáticos vieron como pasaron cuatro años después del conflicto en la Isla Paradis, y conocieron a Falco, Gabi y otros niños que buscan ser elegidos para portar un poder titán y así dar honor a su familia. Además, se vio que Eren ya se había infiltrado en Marley y conoció a Falco afuera de un hospital. MÁS INFORMACIÓN: Martillo de Guerra, el titán cambiante más misterioso de "Shingeki no Kyojin" ¿Qué pasó en el episodio 4 de la temporada 4 de "Shingeki no Kyojin"? Aquí te contaremos todo lo que pasó en el nuevo capítulo, pero cuidado. Habrán SPOILERS para aquellos que solo siguen el anime, así que ya están avisados. ¿QUÉ PASÓ EN "SHINGEKI NO KYOJIN" 4X04? Gabi demuestra que está más que lista para heredar el poder titánico (Foto: Crunchyroll) Luego de conocer la historia de Reiner y como se convirtió en un soldado, la serie ahora da un giro para concentrarse en el festival de Marley para escoger a los sucesores de los poderes titánicos. El episodio comienza con Falco conversando con Eren nuevamente, quien le pide que envíe cartas por él para que no descubran que está bien y no necesita estar en el hospital. La narración da un salto al cuartel general de Marley, donde la familia Tybur había llegado para discutir su participación en los futuros conflictos. Aquí los fans conocen a Willy Tybur, el cabeza de familia de los Tybur que forma parte de la descendencia eldiana, aunque muchos los respetan por el pasado de su famlia. Eren conoce a su abuelo en el hospital (Foto: Crunchyroll) Este habla con el general Magath sobre sus planes, y le dice que revelará el secreto de la familia Tybur en el festival, además de pedirle que trabaje con él. Otro día, Reiner va a informar al general Magath lo que sabe sobre tácticas de guerra, pero este ignora sus palabras. Luego, él va a unirse junto a los otros guerreros eldianos que portan los poderes titánicos para ver el entrenamiento de Gabi, Falco y los demás. Aquí Falco gana una carrera y todos celebran su triunfo, además de mencionar más adelante que se esfuerza mucho y todo por Gabi, pero no especifica el plan de Reiner para salvar su vida. En una reunión de los altos mandos de la ciudad al día siguiente, Willy da un paso al frente para dar un discurso, diciendo que entiende el odio hacia los eldianos por todo el daño que han causado y que revelará la solución de ello durante la elección de los herederos al poder de los titanes. Los soldados de Marley luego del primer día del festival (Foto: Crunchyroll) El programa vuelve con Eren, quien ya ha enviado varias cartas a su "familia" y se encuentra con su abuelo, quien se presenta como un doctor pero al final era un paciente más que estaba internado por el trauma que causó el padre de Eren. Sn ninguna emoción, escucha a su abuelo y lo ve irse con las enfermeras. Gabi se despierta tarde el día del festival, pero sus amigos y demás guerreros eldianos la llevan a diferentes lugares para que pueda probar todas las comidas del festival. Con los estómagos llenos y cansados, todos se van al cuartel general para descansar. El día de la elección de los herederos a los poderes titánicos, Falco le pide a Reiner un favor. Zeke da permiso a Falco para que Reiner vaya con él (Foto: Crunchyroll) Zeke les dice que aún hay tiempo, por lo que Falco se lleva a Reiner a un sótano donde Eren los estaba esperando en su silla de ruedas. El capítulo termina con Eren diciéndole "Reiner, han pasado cuatro años", para luego mostrar la sorpresa del soldado con un miedo inconcebible, mientras Eren mantiene su semblante serio y sin emociones. Eren se encuentra con Reiner después de 4 años (Foto: Crunchyroll)