“Shingeki no Kyojin”, Warhammer o Martillo de Guerra: historia y poderes del titán más misterioso de “Attack on Titan” Luego de mucha espera, los fans por fin saben acerca del noveno titán de “Shingeki no Kyojin”, al que han llamado como Martillo de Guerra.

El Titán Martillo de Guerra es uno de los más desconocidos pero también más poderosos (Foto: Crunchyroll) Alberto Siccha La cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” llegó a Japón mostrando la continuación de las aventuras de Eren y sus amigos cinco años después de haber llegado al mar. No obstante, la serie siguió la historia con los habitantes de Marley, que comenzaron una guerra junto a algunos eldianos que poseían el poder de los titanes. De esa manera, los televidentes vieron el enorme poder destructivo del Titán Bestia, el Titán Acorazado, el Titán Mandíbula y el Titán Carguero, que juntos conquistaron una ciudad de las Fuerzas Aliadas. Lejos de ser un objetivo fácil, se dieron cuenta que ellos tenían cañones especiales capaces de dañar a los titanes. Luego de su victoria, los altos mandos de Marley discutieron su siguiente estrategia contra la Isla Paradis, donde se encontraba el poder del Titán Fundador y el Titán de Ataque, ambos en posesión de Eren Jaeger. Durante su conversación, se reveló el nombre y la ubicación del noveno titán de la serie: El Titán Martillo de Guerra. ¿Cuál es la historia de este curioso titán? Muy poco se ha hablado de él en la serie de Crunchyroll, y mucho menos durante las anteriores temporadas porque aún no se sabía nada sobre su ubicación. En este artículo te contaremos todo sobre el Titán Martillo de Guerra, su portador y de qué lado está en la guerra. HISTORIA Y PODERES DEL TITÁN MARTILLO DE GUERRA El Titán Martillo de Guerra es uno de los 9 poderes titánicos (Foto: Crunchyroll) A pesar de ser uno de los más impresionantes en términos visuales, el Titán Martillo de Guerra ha sido también el menos popular de todos. Esto se debe al poco tiempo que se le ha dedicado en desarrollar su historia o sus poderes. De hecho, en la serie televisiva aún no se desarrolla a fondo todo lo que pasó con los portadores de este poder. Al igual que los otros poderes titánicos, este poder fue traído al mundo luego de la muerte de Ymir Fritz y estuvo en posesión de los eldianos durante generaciones. Cuando el rey Karl Fritz abandonó los conflictos de Eldia para localizarse junto a sus aliados en la Isla Paradis, por lo que Marley pudo obtener muchos de los poderes titanes en la Gran Guerra Titán. El Titán Martillo de Guerra era controlado por una niña (Foto: Kodasha) En este tiempo, la familia Tybur fueron los primeros eldianos en recurrir en su ayuda, por lo que les ofrecieron obtener el poder del Titán Martillo de Guerra. Cuando terminó la guerra, esta familia se convirtió en parte de la aristocracia que juró a Marley lealtad hasta el final de los tiempos, incluyendo la disposición del titán para la guerra. Sin embargo, el poder titánico se mantuvo sin uso durante casi 100 años, manteniendo en secreto siempre quién de la familia Tybur tenía este poder titánico. Durante el segundo episodio de la temporada 4 de “Shingeki no Kyojin”, se reveló esta información, pero no quién estaba en posesión del poder. Ahora, con respecto a sus poderes, es el titán más hábil para endurecerse e incluso tiene la habilidad de crear estructuras y armas con su piel cristalizada. Esta habilidad resulta muy útil en batalla, siendo un martillo enorme su arma favorita y he ahí el motivo de su nombre. El Titán Martillo de Guerra controla al titán desde la distancia (Foto: Kodasha) Pero por sobre todo, la mejor habilidad del Titán Martillo de Guerra es la posibilidad de que su portador esté controlando el titán a distancia. En el manga se revela que la portadora no es otra que la hermana menor de Wily Tybur, y lucha contra Eren mientras ella es protegida por un cristal, controlando al titán a la distancia con una especie de cable umbilical. Aunque pareciera uno de los titanes más fuertes de la serie, lo cierto es que usar mucho sus poderes agota considerablemente la estamina de su portador, por lo que no puede mantener una lucha tan prolongada como otros titanes y su mayor debilidad es el cable umbilical. Si lo cortan, el titán queda inactivo y la portadora indefensa aparte del cristal formado a su alrededor. Eren utiliza al Titán Mandíbula para matar a la portadora del Titán Martillo de Guerra (Foto: Kodasha)

