“Shingeki no Kyojin” muestra en su doceavo episodio que Eren Jaeger aún permanece arrestado por consecuencia a su infiltración en Marle. La revelación de Yelena al comandante Pixis da un paso a reconsiderar la causa por la que se hizo el ataque en Marley. Un gran grupo de Eldianos están a favor de la liberación de Eren y el cuerpo militar se sigue negando a ceder a sus ideales.

“Shingeki No Kyojin” ha logrado en esta temporada final con cada episodio que se den especulaciones de cual podría ser el final de la serie. En el pasado episodio, la trama giró en torno a Gabi y Falco y como se enteran de la otra parte de la historia con las que se les crio en Marley, ver como otros sufrieron lo mismo que ellos y hasta más de lo que creen porque eran ignorantes hasta hace poco.

El punto principal ahora es el cuerpo militar y los infiltrados que pudieran estar dentro a favor del mismo Eren, principalmente por creer en que él es la respuesta para sobrevivir ante las demás naciones del mundo. Como se recuerda, ellas ven a la Isla Paradis y a sus habitantes como descendientes del mismísimo demonio.

En esta etapa nacieron varias interrogantes sobre los verdaderos planes de Eren Jaeger y lo que realmente vivió mientras estuvo en Marley ¿Qué pasó exactamente en el episodio 12 de la temporada 4 de “Attack on Titan”? Aquí te contamos el resumen pero cuidado, hay una alerta de spoilers por si no has visto el episodio.

¿QUÉ PASÓ EN “SHINGEKI NO KYOJIN” 4X12?

Yelena le confiesa a Pixis que se reunió con Eren en el pasado (Foto: Crunchyroll)

Al inicio del episodio se da una reunión bastante reveladora entre el comandante Pixis y Yelena en la que se descubre un dato importante sobre un encuentro secreto que hubo entre ella y Eren Jaeger antes de lo sucedido en Marley, dando a ver que quizá a raíz de ese encuentro y la información que ella le brindó lo que hizo detonar la idea de que él solo se infiltrara y ejecutara el plan sin apoyo.

Hange reunida con algunos soldados de Marley que se han unido al cuerpo militar de Isla Paradis descubre que muchos de ellos no estaban al tanto de su encuentro secreto con Eren ni de los planes que tuviese junto a Zeke y el destino de los Eldianos.

Afuera del Comando Militar, los pobladores se levantan contra ellos (Foto: Crunchyroll)

Mikasa y Armín, se reúnen con el comandante supremo para abogar por Eren y para pedir la oportunidad de hablar con él para inducirlo a que diga la verdad sobre el asalto, los encuentros secretos que tuvo y la información que recibió, petición que fue negada más la prohibición rotunda a que ellos se acerquen a él.

Pocos segundos más tarde ingresan 3 reclutas a la oficina, donde poco después se da una gran explosión en la oficina que da la muerte del comandante y el comienzo a la rebelión de un nuevo grupo anti-militar, los ahora llamados “Jaegeristas”, quienes son los que apoyan a Eren y la causa por la que él asalto Marley, así como también la posibilidad de salvación con su poder.

Los jaegeristas reuniéndose con Eren (Foto: Crunchyroll)

Se descubre la causa de la explosión en la oficina del comandante y quienes fueron los que le hicieron la entrega, reclutas de la Legión de Reconocimiento que luego se dieron a la fuga, luego de esto se empieza a sospechar que aún existen infiltrados en el cuerpo y Hange se dispone a encontrar a los culpables.

En medio de la reunión se da lo que nadie espera, el escape de Eren Jaeger. Inmediatamente, despliegan a los cuerpos en sus búsqueda por la Isla, se desata la duda y la intriga en Armín y Mikasa por no saber lo que sucede con Eren ni mucho menos que es lo que pasará con él.

Eren se encuentra con una parte de los Jaegeristas quienes le informan que con ellos hay muchas más personas para apoyarlo y quienes creen que él es el único que puede salvar al imperio Eldiano, “Honra a Eren Jaeger”, profesa uno de los representantes de la rebelión, dando paso al plan de encontrar a Zeke a toda costa.

Pixis comenta que deberían rendirse ante Eren para evitar derramamiento de sangre (Foto: Crunchyroll)

Al reunirse todas la fuerzas militares se anuncia cual es el plan de Eren, se acusa a Hange por lo sucedido y se le exige que asuma la responsabilidad, aceptando ella su castigo necesario pero haciéndoles saber que ella aún así es imprescindible para lograr el éxito de parar el plan de Eren de unirse con Zeke.

El comandante Pixis admite la pérdida y asume que lo mejor es rendirse ante Eren y su grupo, dejando a todos sorprendido. Él expresa que hacer lo contrario derramaría mucha sangre en el proceso y hasta ahora ya han tenido suficientes pérdidas. Usarían a Zeke y su ubicación como “carnada” para negociar con Eren el hacer uso de Retumbar y ver como funciona.

Los traidores están en el Cuerpo de Exploración, y todos desconfían de todos (Foto: Crunchyroll)





Hange sospecha que el restaurante en el que varios soldados Marleyanos prisioneros trabajan es un lugar sospechoso que podría brindarle información del caso, mismo lugar al que se dirigían Gabi y Falco el episodio pasado. Entre todo lo que sucede se da un momento peculiar y revelador que algo importante esta por pasar.

Justo cuando Hange y su grupo se dirigen hacia el restaurante pasan por una plaza en la que entre varios de los eldianos que por ahí estaban, se logra ver a Pieck infiltrada en la Isla. Podría ser solo ella la que se filtró en la Isla, o ha venido con alguien más en busca de respuestas a lo que hizo Zeke en Marley.