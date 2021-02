En el anterior episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, Gabi y Falco lograron escapar y mientras caminan por el bosque se encuentran con Kaya, una niña que les ofrece refugio en los Establos Blouse. Sin saberlo, ambos llegan a la casa de los padres de Sasha.

Por otro lado, un grupo de rebeldes de la Tropa de Reconocimiento revela que Eren está encerrado por sus acciones en Marley, lo que no es bien recibido por el pueblo. Al enterarse, Hange los encierra por insubordinación. Lo extraño es que ellos no se resisten al encarcelamiento, ya que creen que si esto llevará a la libertad de los eldianos, no tienen objeciones.

Después de una conversación entre Gabi, Falco y Kaya, esta última les ofrece llevarlos con otro marleyano para que le pregunten como salir de la isla. Lo que ellos no saben, es que se trata del chef Nikolo, además, Kaya también ignora que fue Gabi quien mató a Sasha, la exploradora que la salvó y que quiere imitar.

Kaya descubre que Falco y Gabi son de Marley, pero no los delata (Foto: MAPPA Studio)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “SHINGEKI NO KYOJIN” 4x12?

El décimo segundo episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” fue estrenado el lunes 1 de marzo de 2021 en Japón por NHK a las 12:10 a.m. (hora local). Pero en América Latina estará disponible desde el domingo 28 de febrero a través de Crunchyroll por la diferencia horaria que existe entre países.

Funimation, que por el momento solo está disponible en la región en México, también transmite los episodios de “Attack on Titan” de forma exclusiva en su plataforma con doblaje al español latino, por lo que el horario es el mismo anteriormente mencionado.

HORARIO DE “SHINGEKI NO KYOJIN” POR PAÍS

Por país, el nuevo capítulo de la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” estará disponible en los siguientes horarios:

Japón: 12:10 am (del 22 de febrero) por NHK

México: 2:45 pm por Crunchyroll y Funimation

Perú y Colombia: 3:45 pm por Crunchyroll

Argentina y Chile: 5:45 pm por Crunchyroll

España: 5:00 pm por Selecta Vision

Estados Unidos: 3:45 pm por Funimation

TRÁILER DE “SHINGEKI NO KYOJIN 4X12”

¿QUÉ PASARÁ EN “ATTACK ON TITAN 4X12”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de ‘Guides’ (4x12), décimo segundo episodio de la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin”, “¿A quién deberían odiar? ¿A quién debo resentir? Sus creencias comienzan a flaquear.”

Por lo visto en el avance, Armin y Mikasa se sorprenden después de escuchar información importante de parte de Dhalis. En tanto, los altos mandos de la Legión de Reconocimiento hablan con Eren Yeager sobre su repentino cambio de comportamiento.