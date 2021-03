“Shingeki no kyojin” en su decimo cuarto episodio dio una tensa entrada del encuentro de Eren con Mikasa y Armin, quienes no esperaban su presencia en el restaurante. Así mismo, Gabi demuestra que no termina de comprender por qué si ella fue quien le dio muerte a Sasha no hacen lo mismo con ella, esto la tiene conmocionada.

El episodio dejó entrever muchos sentimientos que al parecer existían dentro de Eren hacia Mikasa y Armin. Sentimientos que, si das un vistazo al pasado, hacia los inicios de la amistad entre ellos, te dejan un mal sabor y un tanto de confusión que hacen tropezar lo que se venía creyendo en el transcurso de todas las temporadas pasadas.

“Los Jaegeristas” siguen demostrando que ahora ellos son los que tienen el control de la situación, siendo su objetivo lograr que la mayor cantidad de integrantes del cuerpo militar, incluyendo los reclutas se pongan de su lado para que, según ellos, hacer valer los derechos de los eldianos y proteger a Isla Paradis de los ataques futuros.

“Shingeki no kyojin” lo ha vuelto a hacer. Ha logrado alimentar la incertidumbre y la ansiedad por saber que es lo que se vendrá. En su capitulo 4x14 ocurrió lamentablemente un sismo en Japón al momento de su transmisión y tuvo que ser pospuesto su estreno. Sin embargo hemos podido acceder a gran parte del episodio. Te contamos el resumen pero cuidado, hay una alerta de spoilers por si no has visto el episodio.

¿QUE PASÓ EN “SHINGEKI NO KYOJIN” 4X14?

Mikasa y Armin le expresan a Eren que habían querido hablar con él antes. (Foto: Twitter)

El encuentro de Eren con Mikasa y Armin al comienzo del episodio dio introducción al momento más tenso, confuso y triste de la historia entre ellos. Eren les precisó que solo quiere conversar. Expresa que no hace falta luchar para resolver los problemas que tiene Eldia. En su expresión solo se ve un vacío, demostrando una versión distinta del Eren que conocíamos.

Armin cuestiona las decisiones tomadas por Eren de atacar Marley, intentando obtener información al respecto de si fueron Zeke y Yelena los que lo convencieron de hacer lo que hizo. A esto él responde que no sigue las ordenes de nadie, ya que es un hombre libre y las cosas que él decida hacer, las escogerá con libertad.

Armin insiste en si de verdad es cierto que él escogió libremente hacer lo que hizo después de su primer encuentro con Yelena, a lo que Eren contesta que si. Mikasa responde negativamente a su afirmación y asegura que no es cierto, que esta siendo controlado, porque lastimar a los demás no es propio de él. Interpone luego el aprecio que demostraba hacia ellos.

Al escuchar a Eren su expresión demuestra que para ellos, Eren esta siendo controlado. (Foto: Twitter)

Mikasa le intenta recordar el como la salvo en la montaña y le regalo su bufanda. Eren la interrumpe para contarles que él y Zeke habían conversado como hermanos, donde gracias a eso pudo descubrir varias cosas. Zeke, en todo Marley es uno de los que sabe más acerca de los titanes, así como también el como funciona comerse a un titan.

Expone a Armin y sus visitas reciente a Annie, preguntándole claramente ¿Realmente lo haces por voluntad propia?, insinúa que como él heredo los recuerdos de Berthold, una parte de si pasó hacia el. Le hace creer a Armin que una parte de su cerebro fue dañado por Berthold. ¿Quién es el enemigo ahora si él esta siendo controlado por alguien más?

Mikasa intenta hacer entrar en razón a Eren por el daño que les ha comenzado a hacerle con sus palabras, a lo que le responde que en sí los Ackerman fueron creados solo para proteger al rey de Eldia y que el mismo Eren fue el que despertó ese instinto en ella en el momento en que le dijo “Pelea” en la montaña cuando le salvó la vida.

Mikasa al escuchar a Eren y todo lo que afirmaba no pudo hacer más que conmocionarse y sentir tristeza. (Foto: Twitter)

Que, por coincidencia de ese hecho, Eren paso a convertirse en el amo que debía proteger. Al pasar el tiempo los Ackerman cuando despiertan su fuerza empiezan a tergiversar sus recuerdos para adaptarlos a su propia normalidad de lo que hacen. Dejando ver que duda de los sentimientos que según ella expresaba. ¿Es cierto lo que Eren expone?, entonces, ¿Lo que hemos creído al pasar las temporadas no existió?

Mikasa no puede creer lo que Eren expresa, dentro de si, siendo una Ackerman de verdad, ¿Pudiera ser diferente porque despertaron sentimientos en ella hacia Eren? Ella niega el hecho de todo lo que le dice pero él solo continúa y les dice que se han convertido en lo que más odia “Personas sin conciencia propia”, esclavos.

A continuación, Eren expresa que la odia desde que eran niños y que siempre odió ver como una esclava cumplía todas sus ordenes sin cuestionarlas. Mikasa rompe en llanto y Armin en un intento desesperado de defenderla de lo que le estaba haciendo Eren, se lanza sobre él a lo que ella lo retiene sobre la mesa, haciéndola quedar en shock y pensativa de si lo que Eren le había dicho era la verdad.

Armin termina herido sobre los brazos de Mikasa. (Foto: Twitter)

“Siempre has vivido reaccionando a la sangre de los Ackerman”, “no eres más que eso”. Armin vuelve a lanzarse sobre Eren y termina en el suelo de los golpes recibidos por él mientras le expresaba que es por eso que nunca habían tenido problemas, porque siempre supo que nunca sería un buen oponente en su contra. Antes de retirarse, Armin le dice que se convirtió en tal cual un “Bastardo esclavizado” .

La libertad de la que habló Eren era... ¿Poder expresarles sin más lo que sentía a Armin y Mikasa?, ¿Son sentimientos reales los que expresó frente a ellos?, porque si analizamos el comportamiento de él y las cosas que hizo por ellos antes de saber que existía algo más allá de las murallas, no daba a pensar que fuese solo actuación de su parte. En cierto modo, ¿Uno de los objetivos por los que Eren controló su titán fue para protegerlos o no?

Fue sin duda todo un caos la primera mitad del episodio que alcanza su punto más triste de todo el episodio al ver como Armin y Mikasa se quedan conmocionados frente a un Eren distinto, uno con una mirada perdida y llena de desdén, cada historia que llega es más chocante que la otra así como una más sorprendente que otra.

Levi pese a desconfiar de Zeke se limita a cumplir órdenes de Hange de mantener lejos a Zeke. (Foto: Twitter)

Posteriormente, la serie retoma la escena del bosque en la que Levi y Zeke comparten lugar, desconfiando el uno del otro sucesivamente. Para nadie es un secreto que si fuese por Levi ya hubiese hecho desaparecer al Titan Bestia desde hace algunos episodios atrás. Pero ha cumplido las ordenes recibidas de mantenerse al margen para cumplir con el plan ideado por el cuerpo militar.

Levi hace recuento de todos los militares que estaban apoyándolo en el caso de Zeke se convirtiera en titan, este no pudiese escapar, luego recuerda el último momento que vivió con Erwin antes de morir a manos de Zeke y menciona que en su momento podrá cumplir la promesa que le hizo de vengarse. En ese momento voltea y el titan bestia iba escapando.

Al comenzar a correr, Zeke da el grito de transformación y todos los compañeros de Levi se convirtieron en titanes, así como todo los militares de alto mando quedaron paralizados. Levi tiene momentos de duda al ver a su equipo convertido en titanes, pero su instinto es más fuerte y su promesa es el motor para ir tras el Titan Bestia sin importar que.

Levi se enfrenta a su equipo convertidos en Titanes por Zeke. (Foto: Twitter)

Tras un par de minutos, Levi llega a su objetivo el cual se sorprende y se da inicio a un segundo encuentro en batalla del titan bestia y su peor rival. Al final Levi juega bien sus cartas y sale victorioso contra Zeke. Luego se lo lleva, suponiendo que lo entregará a Pixis y dará paso a un obstáculo más en el plan ideado con Eren.

En caso de que Levi no tenga como objetivo el entregar a Zeke, ¿Que es lo que le esperaría al titan bestia?, se sabe que los Ackerman están hechos para la batalla, pero, no se había mostrado Zeke como uno de los titanes más fuertes?, ¿así sería su final?, ¿Eren tomaría venganza contra Levi?, aunque parece que lo que hizo con su liquido cefalorraquídeo lo dejó bastante débil.

A este punto en el que quizá tuviste esperanza en que todo iba por el buen camino de la liberación de los eldianos, pasan acontecimientos que te dejan a la expectativa de si realmente esto es una lucha por la libertad de una raza o por el poder de control del mundo y sus recursos.

Una buena razón la de Zeke al temerle a Levi y llamarlo su pero rival. (Foto: Twitter)

En la escena siguiente, al cuerpo de reclutas iniciados bajo el mando del comandante que entrenó a Eren, Armin y Mikasa, llegan Floch y su grupo con Hange de rehén. Su objetivo era dar un discurso y amenazar a quien no se uniera a “Los Jaegeristas”, diciendo que iría preso. Su discurso se baso en que Eren es la única salvación de Eldia y por ello necesitan su apoyo.

Esta parte del episodio se quedó incompleta porque fue preciso el momento en el que ocurrió el sismo en Japón y la transmisión no fue culminada, quedó a la espera el estreno del capitulo completo en los próximos días, así que seguiremos en la espera.

Esta temporada ha estado llena de un arduo trabajo para hacer que cada historia funcione por sí sola, es muy emocionante tener esta versión de Eren intentando luchar por un objetivo que si bien no es que siempre mantuvo en si mismo, se le ve con determinación. ¿Será que lo que vendrá será más destructivo que el ataque a Marley?