Debido a que la cuarta temporada de “Shingeki no Kyojin” (“Attack on Titan” en inglés y “Ataque a los titanes” en español) está a punto de estrenar su capítulo 13, los fans se preguntan cuándo terminará esta entrega del anime, sobre todo porque el manga aún no llega a su fin.

Anteriormente, AnimeTV informó la cuarta y última temporada de “Shingeki no Kyojin” constará de apenas 16 capítulos, que son seis menos que los de la tercera entrega (22 capítulos). La primera temporada del anime constó de 25 y la segunda de solo 12.

Esto ha llevado a los seguidores de “Attack on Titan” a especular sobre una segunda parte de la cuarta temporada y otras opciones para continuar con los próximos eventos del manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama.

La cuarta temporada de "Shingeki no Kyojin" tendrá 16 capítulos (Foto: MAPPA Studio)

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA TEMPORADA 4 DE “ATTACK ON TITAN”?

De acuerdo con Comicbook, la cuarta entrega de “Shingeki no Kyojin” terminará en el capítulo 116 del manga, algo que los fanáticos sospechaban desde que se reveló el título del episodio 16 de esta entrega del anime, ‘Heaven and Earth’, que corresponde con el número 116 del manga, ‘Above and Below’.

Pero ese no es el final del manga, ya que al parecer se extenderá hasta el capítulo 139 y terminará en abril, incluso después del final programado para el anime.

Aunque hay rumores de una segunda parte de la cuarta temporada, una nueva entrega e incluso, largometrajes que servirían para resumir los eventos del manga, por el momento son solo eso, rumores, ya que no hay anuncios oficiales.

Si bien es poco probable que la historia de “Attack on Titan” en el anime quede inconclusa y deje demasiadas preguntas en el aire, ni MAPPA, ni Crunchyroll han confirmado o negado la producción de más capítulos del anime.