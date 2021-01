“Shingeki no Kyojin” (“Attack on Titan” en inglés y “Ataque a los titanes” en español) es considerado uno de los mejores mangas de los últimos años. La creación de Hajime Isayama tiene millones de fanáticos en todo el mundo que siguen la historia desde hace varios años. Pero, lamentablemente, todo tiene un final, y este 2021 le diremos adiós a este gran manga.

Según ComicBook, “Attack on Titan” terminará en abril de 2021, por lo que los fanáticos tienen una gran pregunta: ¿cuántos capítulos le quedan al manga? A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

El manga de “Shingeki no Kyojin” está a punto de terminar en abril del 2021 (Foto: Kodansha)

Los fanáticos saben que “Attack on Titan” siempre se ha publicado mensualmente, y el capítulo de enero aún no se ha publicado. Esto quiere decir que debería haber cuatro capítulos más de “Shingeki no Kyojin” en la bóveda y que estarían por estrenarse en los siguientes meses del 2021.

Por supuesto, hay que tomar en cuenta que otras cosas pueden ocurrir en el camino. Por ejemplo, “Attack on Titan” podría tomar un descanso sorpresa, pero esto es muy poco probable ya que el manga nunca se ha tomado un descanso anteriormente. De hecho, la pandemia del 2020 obligó a su creador a tomar un descanso, pero Kodansha compensó el capítulo perdido lo más rápido posible.

También puede ocurrir que “Attack on Titan” pueda tener un capítulo adicional antes del gran final. Esto es más probable, pero no hay ninguna información oficial al respecto. Teniendo en cuenta que los capítulos más recientes de “Shingeki no Kyojin” han sido más pesados en contenido y extensión, hay una mayor probabilidad de que Isayama simplemente alargue estos cuatro capítulos finales.

No cabe duda que los fanáticos están ansiosos por ver el final de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama, que ha cosechado éxitos en varias partes del mundo. El Capítulo 136 está programado para publicarse el 9 de enero del 2021, por lo que queda poco para el desenlace de esta gran historia.