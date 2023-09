El final de “Shingeki no Kyojin” ya tiene fecha de estreno, lo que significaría el cierre definitivo del anime. Lo decimos en modo condicional porque, después de que la temporada 4 sea fragmentada en tres partes (esta última dividida en dos), todo puede pasar desde los estudios de MAPPA. Al parecer, la historia de Hajime Isayama se despide de la televisión y aquí te contamos los detalles de la segunda entrega de la parte 2 de la última temporada de “Ataque a los Titanes”.

En marzo, se estrenó el especial de una hora del final de “Attack on Titan”, un episodio que adaptó el antepenúltimo tomo del manga de Isayama. La producción de la serie optó por una forma diferente de versionar la ficción. ¿Harán lo mismo con la segunda parte?

No podría sorprender que el volumen 34 de “Shingeki no Kyojin” también podría tener una adaptación de una hora o ser dividido en un grupo de tres o cuatro episodios, si no se le suma material extra o relleno.

A pesar del silencio y el misterio detrás del final de “Ataque a los Titanes”, se pudo conocer cuándo se estrenará el cierre del anime. Aquí te contamos los detalles de la despedida de uno de los animes más populares y celebrados de los últimos años.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

El final de “Shingeki no Kyojin” se estrena el sábado 4 de noviembre en Japón. Esa fue la información que se filtró por parte de la producción del anime de MAPPA. Al parecer, se trataría de un anuncio no programado y que se habría dado por error. A pesar de que la publicación fue borrada, el dato se viralizó en redes sociales.

De esta manera, por fin se sabe cuándo terminará el anime de “Ataque a los Titanes”, serie cuya temporada 4 fue partida en tres partes y cuyo final tuvo primero un especial de una hora en marzo. La segunda entrega, la que debería dar el cierre definitivo de la historia de Hajime Isayama.

El Retumbar de Eren Jaeger en la temporada 4 de "Shingeki no Kyiojin" (Foto: MAPPA)

TRÁILER DEL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”

Todavía no se ha lanzado el tráiler oficial del final de “Shingeki no Kyojin”. La fecha de estreno apareció como una filtración por error y no se lanzó algún video de la última etapa del anime de MAPPA.

¿CÓMO VER EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”?

Se espera que el estreno del final de “Shingeki no Kyojin” sea de forma simultánea (simulcast) a su emisión en Japón, como se ha hecho en las anteriores entregas. Por ejemplo, el especial de una hora de la temporada 4 se emitió en NHK y en Crunchyroll a nivel internacional.

Sin embargo, aún no se cuenta con la confirmación de la plataforma de streaming sobre el estreno del cierre de “Ataque de los Titanes”. Tampoco se tiene información de cuántos capítulos tendrá el final o si será otro episodio especial de una hora o más.

¿QUÉ PASARÁ EN EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN?

El especial de una hora de la temporada 4 de “Shingeki no Kyojin” mostró cómo los últimos miembros de la Legión decidieron detener el Retumbar y el exterminio del 80 por ciento del mundo por parte de Eren Jaeger. En el camino, hubo sacrificios, como el de Hange, y la determinación de Mikasa de asesinar a su amigo.

Por ello, si se anime lo que falta del manga de Hajime Isayama, el final de “Ataque los Titanes” desarrollará el enfrentamiento final entre la Legión y el Retumbar de Eren, quien utiliza todo el poder de los titanes, incluido el de Zeke, para contraatacar a sus amigos. De igual forma, los supervivientes de varias nacionalidades verán la última batalla.

Así es cómo se animará el desenlace que le dio Isayama a su historia, tan comentado y polemizado, con la decisión final y circular de Eren Jaeger y la realidad final, también esférica y viciosa, del destino de la humanidad con la guerra.

