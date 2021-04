“Shingeki no Kyojin”, también conocido popularmente en inglés como “Attack on Titan”, culminó su carrera de 11 años que Hajime Isayama inició con su primera publicación. El capítulo 139 del manga se publicó en abril del 2021 y entregó un final que ha dividido a los fanáticos en partes iguales: unos aman el final de la historias mientras que otros claman que pudo haber sido mejor.

De cualquier forma, el camino de Eren y la Legión de Reconocimiento ha tenido una conclusión definitiva y, aunque Isayama no ha confirmado que hará secuelas con sus personajes principales, los fans esperan que en el futuro Mikasa, Armin, Jean y los demás sobrevivientes de la serie vuelvan a aparecer con una nueva aventura.

¡Cuidado! Más adelante habrán SPOILERS del final de “Shingeki no Kyojin”. Como se recuerda, Eren fue asesinado por Mikasa luego de que todos los aliados de Marley, Eldia y Liberio se unieran en un frente común para detener El Retumbar, uno que ya había acabado con gran parte de la población en el continente.

Al final, Eren terminó descansando en paz no sin antes revelarles a todos los eldianos los motivos por los cuales hizo lo que hizo. Aún así, todo indica que reencarnó en el último momento y pudo reunirse con Mikasa una última vez. ¿Por qué se dice esto? Aquí te lo explicamos detalladamente.

LA REENCARNACIÓN DE EREN JAEGER AL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN”

En el primer capítulo del manga, Eren ve las aves en las que se convertiría en el futuro (Foto: Kodansha)

En el capítulo final del manga, Eren Jaeger desató una ola genocida masiva contra el resto de la humanidad, en la forma de The Rumbling, que envió a todos los Titanes Colosales escondidos en las paredes de la Isla Paradis en estampida por todo el mundo. Al final, los amigos más cercanos de Eren tuvieron que matar al Titán Fundador para detenerlo.

No obstante, Eren logró acabar con aproximadamente el 80% de la humanidad, antes de que finalmente lo detuvieran. La elección de que Eren desate El Retumbar se está convirtiendo rápidamente en uno de los giros más controvertidos en la historia de cualquier protagonista de manga o anime.

Eren sabía que Mikasa tendría que matarlo y al final aceptó su muerte (Foto: Kodansha)

El debate sobre si Eren es un villano o si de alguna manera lleva a cabo un propósito superior probablemente nunca terminará. Sin embargo, una parte significativa del fandom parece estar de acuerdo en que el genocidio masivo, no es algo que deba otorgar a una persona una reencarnación, siendo esta última el nivel máximo de redención.

Aún así, todo indica a que esto pasa en el panel final del manga. Luego de la muerte de Eren, se revela que Marley todavía no confía en que la raza Eldiana ya no sea una amenaza, y los Titanes realmente se han ido; la Isla Paradis y su facción militar jaegerista todavía no confían en el mundo exterior. La humanidad ya no se está pegando a los demás, pero la tensión sigue ahí.

Parece ser que Eren reencarnó en el ave Jaeger, que tiene su mismo nombre (Foto: Kodansha)

Mientras Armin, Levi, Reiner, Annie y otros sobrevivientes de la batalla final se embarcan en una misión de paz global, Mikasa simplemente se retira en la Isla Paradis, enterrando los restos de Eren debajo del árbol al que solían correr cuando eran niños. Es en ese sitio donde Mikasa tiene una reunión final con Eren, o algo parecido.

Mikasa le dice a la tumba de Eren que Armin y compañía están regresando a Paradis y lo visitarán, antes de quebrarse para confesar que desea desesperadamente volver a encontrarse con él. En ese mismo momento, un pájaro vuela y tira de la bufanda que lleva Mikasa, la bufanda que Eren le dio después de salvarla cuando eran jóvenes.

Al final del manga 139 de "Shingeki no Kyojin", Mikasa extraña a Eren y un ave le acomoda su bufanda (Foto: Kodansha)

Mientras el pájaro vuela a lo lejos lejos, los ánimos de Mikasa se levantan claramente, mientras dice “Gracias por envolverme con esta bufanda, Eren...”. La escena final de “Attack on Titan” de la reencarnación de Eren ha sido una de las mayores controversias sobre el final de la serie.

Por un lado, a los fanáticos les encanta que el creador Hajime Isayama presagiara este final desde la primera escena de “Shingeki no Kyojin”. Por otro lado, algunos fanáticos no están demasiado emocionados con la implicación de que Eren, cometiendo un genocidio masivo, finalmente recibiera la recompensa kármica de regresar ‘libre como un pájaro’ como siempre quiso ser.