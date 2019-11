“El valor de la verdad”, programa de Latina conducido por el periodista Beto Ortiz, se encuentra en el ojo de la tormenta. Una ola de críticas y cuestionamientos han surgido luego de que dicho canal no emitió el programa de Shirley Arica y en su lugar puso a Janet Barboza.

¿Qué fue lo que pasó? El sábado 23 de noviembre estaba programada la emisión de “El valor de la verdad” de Shirley Arica, donde la exchica reality haría polémicas revelaciones sobre figuras del deporte nacional y la farándula local. Sin embargo, esto no ocurrió.

Días atrás, Beto Ortiz anunció la participación de Shirley Arica y Olinda Castañeda en “El valor de la verdad”. Incluso, se difundió un avance en el que la “Chica realidad” se refería a Jefferson Farfán, Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún.

“El valor de la verdad” de Shirley Arica. Foto: Latina

El propio Beto Ortiz, conductor del programa, compartió en su cuenta de Instagram el avance, aunque luego lo borró. Posteriormente, Ortiz volvió a subir el adelanto de “El valor de la verdad” de Shirley Arica, lo que generó una gran expectativa.

Sin embargo, el último sábado 23 de noviembre, no se emitió el programa de Shirley Arica como se había anunciado, sino que salió al aire el programa con Janet Barboza de invitada. Esto le valió críticas al canal, que se pronunció con un comunicado, asegurando que se produjo un “error” en el avance del programa.

¿QUÉ DIJO LATINA SOBRE “EL VALOR DE LA VERDAD”?

Latina, la televisora que emite “El Valor de la Verdad” del periodista Beto Ortiz, lanzó un comunicado en torno al supuesto veto en contra de la modelo Shirley Arica, cuya participación estaba programada para este último sábado, pero nunca se emitió.

“En relación con el reciente cambio de programación en la edición del sábado 23 de noviembre en el programa ‘El valor de la verdad’, Latina televisión quiere aclarar que debido a un involuntario error en la comunicación interna, se emitió una promoción que no debía salir al aire”, precisó el canal en su comunicado.

Latina también ofreció disculpas a los televidentes, quienes se mostraron fastidiados a través de las redes sociales al no ver a Shirley Arica en el programa del sillón rojo.

“Ofrecemos las disculpas a los televidentes por este inconveniente, y ratificamos nuestro compromiso por continuar ofreciendo entretenimiento sano e información oportuna. Latina Televisión”, precisó.

MAGALY MEDINA CRITICA A LATINA

Magaly Medina se refirió al tema en su programa y criticó la explicación que dio Latina en su comunicado y lo consideró de una “burla al televidente”.

“Eso es un insulto a la inteligencia del televidente, nadie se va a creer semejante cuentazo, por qué subestiman la inteligencia del televidente, no lo insulten. Los engañaron a todos los que se quedaron esperando las declaraciones”, dijo Magaly Medina.

La figura de ATV señaló que no se tiene por qué ocultar los escándalos en los que se involucran los futbolistas, en referencia a las revelaciones que haría Shirley Arica sobre algunos integrantes de la selección peruana de fútbol.

Shirley Arica fue consultada sobre la decisión de Latina respecto a no emitir el programa que grabó para “El valor de la verdad”. Foto: Latina

Asimismo, mencionó que Beto Ortiz confirmó una disputa con el área de deportes de Latina y ella recordó que tuvo el mismo problema cuando perteneció a dicho canal hace algunos años.

"¿Por qué crees que me levantaron a mí del aire? Los de deportes de Latina se sienten fastidiados si tocas a sus santos y héroes nacionales. Entonces, ahí arremeten contra una. Yo, en ese entonces, no tuve ningún apoyo. Pensé que a Beto lo iba apoyar su gerente de entretenimiento, pero no, le levantaron el programa del aire", agregó.

Como se recuerda, en el adelanto del programa se vio que a Shirley Arica le hacen tres preguntas, las cuales están relacionadas a los jugadores de fútbol como Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA SOBRE “EL VALOR DE LA VRDAD”?

Shirley Arica fue consultada sobre la decisión de Latina respecto a no emitir el programa que grabó para “El valor de la verdad”.

“Todo el mundo me está llamando, estoy contrariada por esto. No hablaré del tema todavía, mañana me pronunciaré al respecto”, dijo Arica en comunicación telefónica con un diario local.

En sus redes sociales, Shirley Arica también prefirió no tocar el tema y solo compartió historias de su vida cotidiana.

¿QUÉ DIJO BETO ORTIZ?

“En los canales hay diferentes áreas y cada uno lleva agua a su molino. El canal tiene la transmisión de algunos partidos de la selección y los del área de deportes cuidan a los futbolistas, porque son su medio de vida. Generaron una turbulencia, pero ha sido superada”, indicó Beto Ortiz al diario Trome.

¿"EL VALOR DE LA VERDAD" CONTINUARÁ EL 2020?

Beto Ortiz considera que el programa “necesita tomarse unas largas vacaciones”. El también escritor explicó que esta es la primera vez que la temporada dura un año entero.

A diferencia del 2012 y 2013 que se emitió de julio a diciembre. "Por normas del formato, ya necesita descansar, no sé por cuánto tiempo, pero descansar [...] Mientras tanto... espero empezar el 2020 con una nueva producción", sostuvo al diario "Trome".

Sin embargo, el conductor no se atreve a decir que se trate de un adiós definitivo. “No te voy a decir: ‘nunca más lo haré’, porque eso ya lo dije antes y recaí. Creo que el público sabe que también puedo hacer otro tipo de programas”, aclaró.