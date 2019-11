Tras haber creado polémica con solo el avance de “El valor de la verdad”, se confirmó que el programa conducido por Beto Ortiz sí saldrá al aire este sábado 23 de noviembre. Esta vez, Shirley Arica se sentará en el sillón rojo y hablará de todo, en especial de varios jugadores de la selección peruana.

Entre los futbolistas que menciona están Jefferson Farfán, Christian Cueva, Yoshimar Yotun y Luis Advíncula, de quienes señala que tuvo algunos encuentros.

Una de las preguntas que le hace el conductor es: “¿Tuviste un affaire con Jefferson Farfán?”, a lo que a ella se le escucha decir que entre ellos hubo química y todo fluyó de manera natural. “Yo llevaba tiempo sola, no tenía a nadie que me caliente la oreja y pues llegó en el momento [exacto]. Él estaba en su box, el de siempre, el más oscuro, en realidad estuvimos pegados todo el rato. Sí [nos besamos]”.

Otra de las interrogantes que le hacen a la modelo es si Cueva le había dicho que tenía una mala relación con su esposa. Shirley Arica señala que el jugador le comentó que las cosas no iban bien y que probablemente se iba a separar.

Asimismo, contó que tras conocerla la controlaba demasiado y le consultaba a quién miraba y a dónde iba. “Él quería seguir tomando en otro lado y yo quería ir a mi casa, como me quiso llevar obligada, le dije que no. Fue entonces que me insultó cando yo bajo del carro y le tiro la puerta. Se quedó traumado porque le robé plata de su billetera”.

Una pregunta que le hace Ortiz a la joven se quedó en el aire y solo se sabrá cuando sea transmitido el programa. Esta fue: “¿Estuviste en una encerrona con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva?”.

En otro momento, un personaje de la farándula también es mencionado por la modelo. Se trata de Christian Domínguez, de quien dijo la besó. “Agarramos y yo me saqué la parte de arriba y me eché boca abajo. En eso siento a alguien que se sube encima mío y que me comienza a acariciar. Yo estaba media zampada y me comenzó a ‘paletear’ pues”.

Shirley Arica se sienta en el sillón rojo y habla de futbolistas peruanos. (Foto: Instagram Beto Ortiz)

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.