La muerte de un hijo es una experiencia que cambia por completo a los padres, quienes deben aprender a reconstruir su vida cargando una pena que, probablemente, nunca pasará. Se trata, sin dudas, de un sentimiento antinatural y único, que solamente pueden describir quienes sufren esta clase de pérdida.

“Si algo me pasa, los quiero” (If anything happens, I love you) es un corto animado que busca plasmar la historia de una pareja que perdió a su hija en un tiroteo escolar, algo que, lamentablemente, se ha vuelto bastante frecuente en las escuelas de Estados Unidos durante los últimos años. Su propuesta parece haber convencido a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, pues recientemente ganó un premio Óscar.

El corto dirigido por Michael Govier y Will McCormack, que se ha posicionado en el Top 10 de la producciones más vistas de Netflix en varios países, habla en concreto de un matrimonio que intenta sobrellevar la pena por la pérdida de su hija. A lo largo del cortometraje, se pueden ver algunos de los momentos familiares que los padres compartían con la niña.

“Si algo me pasa, los quiero” está en blanco y negro, y solo los recuerdos de los padres, cuando rememoran o encuentran algo relacionado a su hija, se muestran en colores.

En otro momento, las sombras de los padres, que no pueden con el dolor, se unen, y aparece una luz brillante que representa el recuerdo de la niña que perdieron.

Foto: Netflix Latinoamérica

Debes saber que “Si algo me pasa, los quiero” no se basa en un caso en particular. El medio Decider señala que el texto, y por lo tanto el título, no es diferente a los enviados por los estudiantes a sus seres queridos en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida en 2018 durante un tiroteo escolar real.

Además, The Cinemaholic reporta que para dirigir la película, Will McCormack y Michael Govier conocieron a muchos padres que perdieron a sus hijos a causa de la violencia con armas de fuego en la escuela, con la esperanza de honrar su valentía y reconocer su dolor. Asimismo, trabajaron en estrecha colaboración con Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro que aboga por el control de armas y contra la violencia armada.

En dialogo con Animation Scoop, McCormack explicó la importancia y las razones para hacer el corto animado.”Queríamos crear una elegía para estos padres que han lidiado con ese dolor que nadie debería tener que pasar”, señaló.

Por su parte, Michael Glovier agregó: “Estás viendo un proceso de duelo. Creo que hay esperanza en ello porque estás viendo el espíritu humano y cuánto puede soportar el espíritu humano y seguir adelante. Eso es un gran testimonio para todos nosotros y también para los sobrevivientes, y también para los que se perdieron”.

Mira a continuación el tráiler de la producción que está disponible en Netflix: