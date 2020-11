“Si algo me pasa, los quiero” (“If Anything Happens I Love You” en su idioma original) el corto animado escrito y dirigido por Michael Govier y Will McCormack, ha conmovido a muchos y se ha posicionado en el Top 10 de la producciones más vistas de Netflix en varios países. La película sigue a dos padres afligidos mientras luchan después de perder a su hija en un tiroteo en la escuela. Pero ¿es una historia de la vida real?

El cortometraje empieza con dos padres proyectado en la United Talent Agency en Beverly Hills el 4 de marzo de 2020 y estrenado en Netflix el 20 de noviembre de 2020, empieza con dos padres cenando en completo silencio. Sin embargo, lo que no se dicen, lo gritan unas sombras que los acompañan.

Mientras suena ’1950′ de King Princess, los padres recuerdan la vida de su amada hija, desde que era un bebé hasta el día del tiroteo. Las sombras intentan evitar que la niña de 10 años acuda a la escuela, pero no lo consiguen, y es asesinada. El texto final para sus padres es: “Si pasa algo, los amo”.

Finalmente, las sombras de los padres se separan, no obstante, la sombra de la hija los vuelva a unir. Mientras los padres reales se abrazan, la sombra de la niña se convierte en una luz brillante entre las sombras de sus afligidos progenitores.

Los padres recuerdan los momentos más importantes de su hija (Foto: Netflix)

“SI ALGO ME PASA, LOS QUIERO” ES UNA HISTORIA REAL

Aunque “Si algo me pasa, los quiero” no se basa en un caso en particular, Decider señala que el texto, y por lo tanto el título, no es diferente a los enviados por los estudiantes a sus seres queridos en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida en 2018 durante un tiroteo escolar real.

Además, The Cinemaholic reporta que para dirigir la película, Will McCormack y Michael Govier conocieron a muchos padres que perdieron a sus hijos a causa de la violencia con armas de fuego en la escuela, con la esperanza de honrar su valentía y reconocer su dolor. Asimismo, trabajaron en estrecha colaboración con Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro que aboga por el control de armas y contra la violencia armada.

En dialogo con Animation Scoop, McCormack explicó la importancia y las razones para hacer el corto animado.”Queríamos crear una elegía para estos padres que han lidiado con ese dolor que nadie debería tener que pasar”, señaló.

Este fue el mensaje que la hija le envió a sus padres antes de morir (Foto: Netflix)

Por su parte, Michael Glovier agregó: “Estás viendo un proceso de duelo. Creo que hay esperanza en ello porque estás viendo el espíritu humano y cuánto puede soportar el espíritu humano y seguir adelante. Eso es un gran testimonio para todos nosotros y también para los sobrevivientes, y también para los que se perdieron”.

La actriz ganadora del Oscar Laura Dern (“Marriage Story”) fue una de las productoras y habló sobre el poder del proyecto con Variety: “El hecho de que hablara tan bien del tema en cuestión fue milagroso sin diálogo y poder llegar a todos fue algo que encontramos muy conmovedor”.

“Aparte de eso, fueron capaces de capturar el tema del dolor de una manera que trascendió la animación y trascendió la película que es tan rara de experimentar. Nadie quiere hablar de eso y es una locura que no hablemos de esto”, agregó.