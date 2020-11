Más de 15 años después del estreno de “Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl”, el creador y director Robert Rodriguez prepara una secuela independiente de la recordada película protagonizada por Taylor Lautner, Taylor Dooley y Cayden Boyd. La buena noticia es que uno de los intérpretes originales será parte del proyecto.

Durante el panel de la última edición de la Comic-Con, Rodriguez anunció la nueva entrega y el 18 de noviembre de 2020, Netflix compartió las primeras imágenes, reveló la fecha de estreno y otros detalles de la producción que se titula “We Can Be Heroes”.

En una entrevista con Collider, el creador contó que “Netflix vino a mí porque las películas de Mini espías habían funcionado muy bien en su servicio. Dijeron ‘¿podrías hacer una serie de películas que hagan eso?’ Y yo dije: ‘¡Me encantaría!’. Fue difícil hacerlas para el cine porque los niños no podían conducir hasta el cine y verlas mil veces. Los padres tendrían que llevarlos. Con Netflix, pueden simplemente sentarse y apretar el botón. No tengo que sentarme allí y ver Glitter Force con mi hija, ella solo puede hacer clic tantas veces como quiera. Es por eso que obtienen números tan altos en ese tipo de películas”.

Sharkboy and Lavagirl are back! And they’ve had a kid. Introducing...Guppy! #WeCanBeHeroes releases on @Netflix on New Year’s Day. pic.twitter.com/dSSHYHgOox — Robert Rodriguez (@Rodriguez) November 18, 2020

SINOPSIS DE “SHARKBOY Y LAVAGIRL 2”

“We Can Be Heroes” se desarrolla en el mismo universo que de “Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl” y se centra en un grupo de superhéroes llamado Heroic, liderado por Ms. Granada. Luego de que una invasión de alienígenas secuestra a los Heroics, su descendencia debe crear un nuevo grupo de héroes, por eso deberán trabajar en conjunto si para salvar a sus padres.

También se sabe que Sharkboy y Lavagirl aparecen como padres superhéroes que ahora tienen una hija con poderes de tiburón y lava.

TRÁILER DE “WE CAN BE HEROES”

“We Can Be Heroes”, la secuela de “Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl”, aún no cuenta con tráiler oficial, pero si con algunas imágenes.

Taylor Dooler volverá como Lavagirl en "We Can Be Heroes" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “SHARKBOY Y LAVAGIRL 2”

Por lo pronto se sabe que, “We Can Be Heroes” tendrá a Priyanka Chopra, Pedro Pascal y Boyd Holbrook como protagonistas. Además contará con la participación de Christian Slater y el regreso de Taylor Dooler como Lavagirl.

La hija de Lavagirl y Sharkboy será interpretada por la actriz Vivien Lyra Blair, y al parecer Taylor Lautner no regresará como Sharkboy.

Priyanka Chopra como Ms. Granada

Christian Slater como Tech-No

Pedro Pascal como Marcus Moreno

Sung Kang

Boyd Holbrook

Taylor Dooley como Lavagirl

YaYa Gosselin como Missy Moreno

Akira Akbar

Haley Reinhart como Ms. Vox

Andy Walken

Andrew Diaz

Brently Heilbron como Crushing Low

Hala Finley

Isaiah Russell-Bailey

Lotus Blossom

Lyon Daniels

Nathan Blair

Vivien Lyra Blair como Guppy, la hija de Sharkboy y Lavagirl.

Adriana Barraza

Brittany Perry-Russell como Red Lightening Fury

Christopher McDonald

Dylan Henry Lau

Pedro Pascal interpretará a Marcus Moreno en "We Can Be Heroes" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “WE CAN BE HEROES”?

“We Can Be Heroes” será estrenada el próximo 1 de enero de 2021 a nivel mundial a través de Netflix.