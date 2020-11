Después de 15 años de haber sido estrenada, la película estadounidense de aventura, fantasía y comedia “Sharkboy and Lavagirl” (“Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl”, en español) llegará próximamente a Netflix en su versión adulta, luego de que la plataforma de streaming publicara las primeras fotos del filme que regresará ambientado en el mismo universo.

Aunque la noticia causó mucha alegría, el entusiasmo se transformó rápidamente en desconcierto tras conocer que el actor Taylor Lautner , quien interpretó a Sharlboy, no estará en este proyecto del director Robert Rodriguez que ahora se llamará “We Can Be Heroes”.

Asimismo, aún se desconoce la presencia de Taylor Dooley, la actriz que dio vida a Lavagirl, y Cayden Boyd como Max, el niño que crea un mundo imaginario llamado Planeta Drool, en el filme que llegará el 1 de enero de 2021.

Debido a la ausencia de Lautner, las redes sociales estallaron por el cambio, pues en lugar del que también fuera protagonista de “Crepúsculo” estará Jeffrey J. Dashnaw, un actor muy conocido dentro de Hollywood.

Sharkboy fue interpretado por Taylor Lautner. En la película, era un joven que fue criado por tiburones tras perder a su padre en el mar. (Foto: Dimension Films / Columbia Pictures)

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO SHARKBOY?

Jeffrey J. Dashnaw nació el 1 de abril de 1956 en Los Ángeles, California. Además de ser histrión, es coordinador de dobles y acrobacias, y asistente de producción entre las que destacan: “Lucy in the sky” (2019), “El justiciero” (2018), “Los siete magníficos” (2016), “Cuatro fantásticos” (2015) y fue elegido por Quentin Tarantino para “Django sin cadenas” (2012) y “Death Proof” (2007), publicó Spoiler Bolavip.

En cuanto a actuación ha participado en “NCIS: Nueva Orleans”, “CSI: Nueva York”, “21: Black Jack” (2008), “Sin City: Ciudad del pecado” (2005), “Mini-espías” (2001), “Los vigilantes de la noche” (1995) y “Fuga mortal” (1993).

“LAS AVENTURAS DE SHARKBOY Y LAVAGIRL”

“Sharkboy and Lavagirl” (“Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl”, en español) es una película estadounidense de aventura, fantasía y comedia, dirigida y escrita por Robert Rodriguez. Esta película se estrenó el 10 de junio de 2005 y estuvo protagonizada por Taylor Lautner, Taylor Dooley y Cayden Boyd, acompañados por David Arquette, Kristin Davis y George Lopez.

Muchos de los conceptos y gran parte de la historia fueron concebidas por los hijos del director Rodríguez, que pretenden enseñar el poder de convertir los sueños en realidad.

