“Crepúsculo” (“Twilight” en su idioma original) es una de las sagas cinematográficas más exitosas y populares de la última década. Las cinco películas basadas en los libros de Stephenie Meyer conquistaron al público con la historia de amor de Bella y Edward Cullen, interpretados en la pantalla grande por Kristen Stewart y Robert Pattinson.

La saga “Crepúsculo” se convirtió en un furor de la industria del cine y marcó tendencia con las historias de vampiros. Las películas recaudaron millones de dólares, dieron la vuelta al mundo y conquistaron a un gran número de fanáticos que recuerdan con cariño a los vampiros más famosos de Hollywood .

"Crepúsculo" es la saga es una serie de cinco películas de fantasía romántica de Summit Entertainment, basada en las cuatro novelas de la autora estadounidense Stephenie Meyer (Foto: "Crepúsculo"/ Summit Entertainment)

Aunque han pasado 12 años desde el estreno de la primera película, el anuncio de Stephenie Meyer de la publicación de una nueva novela, “Midnight Sun” (Sol de Medianoche), que relata el romance entre Bella Swan y Edward Cullen desde el punto de vista del vampiro, ha vuelto a poner la franquicia en boca de todos.

Es por ello que hoy te contamos qué hacen ahora los actores que fueron parte de la saga. Recordemos que el clan de los Cullen era amplio y tenía una rivalidad ancestral con los hombres lobo, cuya imagen más representativa era la de Jacob (Taylor Lautner).

¿QUÉ PASÓ CON LOS ACTORES MENOS CONOCIDOS DE LAS PELÍCULAS DE CREPÚSCULO?

Kristen Stewart fue Bella Swan

Luego de su protagónico en la saga, Kristen ha consolidado múltiples proyectos en la actuación: protagonizó el reboot de ‘Los ángeles de Charlie’ y ‘Underwater’, también ha participado en proyectos independientes como ‘Café Society’, ‘Certain Women’, ‘Viaje a Sils Maria’, ‘Personal Shopper’, entre otros.

Kristen Stewart también ha tenido éxito en el mundo de la moda, logrando ser la imagen de marcas muy importantes en la industria como Chanel o con diseñadores como Karl Lagerfeld.

Robert Pattinson fue Edward Cullen

Después de hacerse mundialmente famoso como Edward Cullen, Robert Pattinson continuó su carrera participando en proyectos independientes películas como ‘Good Time’, ‘The King’, ‘Waiting for the Barbarians’, ‘High Life’ o ‘El faro’.

Taylor Lautner fue Jacob Black

Jacob Black fue el papel más importante de su carrera como actor. Tras la saga ‘Crepúsculo’, Lautner no ha actuado mucho. Se le ha visto en películas como ‘Sin salida’, ‘Tracers’ y ‘Run the Tide’. También ha participado en series como ‘Scream Queens’ y ‘Cuckoo’.

En 2010 fue uno de los veinte actores mejor pagados de Hollywood, sin embargo ahora tiene poca participación en proyectos cinematográficos.

Mackenzie Foy fue Renesmee Cullen

Mackenzie Foy es una joven actriz de 19 años, pero ya ha participado en importantes proyectos de la industria. En 2012 interpretó al personaje de Renesmee Carlie Cullen Swan en la película “The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2”. En 2013 interpretó a Cynthia Perron en la película The Conjuring. En 2014 interpretó a Murph, una niña de 10 años hija del personaje Joseph Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, en Interstellar.

En 2015 Foy fue la encargada de hacer el doblaje de la voz estadounidense del personaje animado de la niña en el filme “The Little Prince”, basado en la célebre obra homónima del escritor francés Antoine Saint-Exupery. También interpretó a Clara en “El Cascanueces y los cuatro reinos”, película producida por Disney.

Anna Kendrick fue Jessica Stanley

“Crepúsculo” ayudó a impulsar su carrera actoral. Interpretó a Beca en “Pitch Perfect”, también participó en proyectos como “Trolls and Trolls World Tour”, “Stowaway”. En los últimos años ha ganado popularidad convirtiéndose en una de las actrices del momento de Hollywood.

Kellan Lutz fue Emmett Cullen

Kellan Lutz continuó su carrera participando en diversos proyectos de cine y televisión. Ha participado en películas de acción como ‘Golpe en Java’, ‘Los mercenarios 3’, ‘Hércules: El origen de la leyenda’ o ‘Extraction’, ‘Tarzán’, ‘Money’, ‘Rescate en Osiris’ o ‘Guardianes de la tumba’.

Además, en televisión ha formado parte de 'The Comeback' y 'FBI: Most Wanted' de CBS.

Ashley Greene fue Alice Cullen

Tras aparecer en ‘La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2’, Ashley Greene ha participado en películas independientes como en grandes títulos como ‘Ojalá estuviera aquí’, ‘Kristy’, ‘Enterrando a la ex’, ‘Verano en Staten Island’, ‘Deseo peligroso’, ‘En lucha incierta’, ‘Accident Man’ y ‘El escándalo (Bombshell)’. Su próxima película, “Aftermath”, se encuentra actualmente en postproducción.

Billy Burke fue Charlie Swan

Luego de “Crepúsculo”, Billy Burke ha actuado en varios proyectos televisivos como las series ‘Rizzoli & Isles’, ‘The Closer’, ‘Revolution’, ‘Zoo’, ‘Major Crimes’ o ‘9-1-1: Lone Star’. Mientras que en el cine ha aparecido en películas como ‘Huyendo del pasado’, ‘Highland Park’, ‘Nunca apagues la luz o ‘Asalto en la noche’.

