Simone Baldasseroni, de solo 25 años de edad, se ha hecho conocido en el mundo entero por la película “Fabricante de lágrimas”, disponible en Netflix. La cinta juvenil, de pasión, desenfreno, misterio y demás, te ha dejado seguramente con la boca abierta y no es para menos, ya que me incluyo en ese aspecto. Quizá no nos esperábamos que sea tan buena y que ahora muchos exijan una segunda parte cuanto antes. Bueno, mucho del éxito de la producción italiana se debe al talento de su protagonista, quien paradójicamente casi ni participa en ella, pues su mira estaba puesta en otro objetivo.

Cuando era más joven, el italiano tenía otros planes y no tiene nada de malo ello, pues se dio el lujo de experimentar lo que, en ese momento, creía que era su vocación. Finalmente, las cosas no resultaron como él quería y tuvo que reinventarse y fue así que llegó al mundo de la actuación, con el que se ha hecho mundialmente famoso, obteniendo incluso más fanáticos en redes sociales a comparación de lo que ya tenía. Si bien eso quedó en el pasado, ha quedado como una historia que, probablemente, no conocías, pero que merece ser contada y que tú la sigas leyendo.

SIMONE BALDASSERONI FUE RAPERO

Al ser un adolescente, Simone Baldasseroni tomó la decisión de que quiso ser músico, específicamente rapero, así que incursionó en ello. Por aquel entonces tenía un cabello muy rubio y no le iba tan mal, al punto de que fue parte de “Amici” en 2018. Esa labor no la hacía bajo su nombre real, sino que se le conocía como Biondo, en una clara referencia al color de cabello que tenía en ese momento.

Lamentablemente, de acuerdo con lo que cuenta en la revista Icon de Italia, con el pasar de los años las cosas no le fueron bien y llegó a evaluar toda su vida y darse cuenta de la falta de dinero que tenía y de que personas cercanas a él ya habían desaparecido. La vida le había jugado una mala pasada en poco tiempo y no quedaba de otra que seguir o rendirse.

“Mis referentes fueron Drake y Justin Bieber desde la secundaria. Ya todo había terminado, los que me rodeaban habían desaparecido, estaba solo en Milán y corría el riesgo de tener que volver a mi casa, la casa de mis padres”, comentó. En este punto, el joven estaba ajustadísimo y dispuesto a retroceder en su vida hasta que llegó a la actuación.

LA LLEGADA DE LA ACTUACIÓN A SU VIDA

Cuando las cosas estaban de mal en peor, se presentó la actuación, pero no como una opción, sino como casi una obligación tras la propuesta que le hizo su mánager, así que empezaría un momento de reinvención en su carrera, pero que le daría buenos resultados a futuro. Eso sí, la transición no fue nada sencilla y tuvo que prepararse mucho.

“Un paso a la vez. Pasé audiciones difíciles e hice mucho trabajo en el gimnasio, temprano todas las mañanas. Y luego estudié dicción, que me faltaba. Obviamente, hubo momentos en los que estuve a punto de rendirme, pero me dije a mí mismo que valdría la pena. Y viendo el resultado final, estoy convencido de ello. En el cine hay meritocracia”, añadió para el citado medio de comunicación.

Después de atravesar un camino dificilísimo, Simone Baldasseroni tuvo la dicha de trabajar en “Fabricante de lágrimas”, cinta que, como él lo dice, es su proyecto más ambicioso, pero no el cumbre de su carrera, ya que tiene como meta seguir creciendo en la actuación y llegar a trabajar de forma internacional en cualquier parte del mundo.

“No es comerse el dinero, sino invertirlo. Y sobre todo es algo que aprendí solo, sin atajos. Quiero aprender mejor inglés, actuar internacionalmente. Convertirse en un ícono, alguien que inspira a la gente. Ya casi termino de limpiar mi imagen de cantante adolescente”, aseguró.