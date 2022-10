Como parte del catálogo de estrenos del mes, el pasado 28 de octubre, Netflix lanzó “Sin novedad en el frente”, una cinta bélica dirigida por Edward Berger y ambientada en la Primera guerra mundial, uno de los conflictos más sanguinarios en la historia de la humanidad.

La película de Netflix guarda secretos muy importantes, pues se trata de una nueva versión de “All Quiet on the Western Front”, la segunda película de la historia, estrenada en 1929 por Erich Maria Remarque. Además, es la primera vez que se narra desde la perspectiva de un director alemán, el país que perdió “La Gran Guerra”.

Contrario a muchas cintas de culto que glorifican el heroísmo en tiempos de guerra, algunas de estas ganadoras de premios internacionales, la cinta alemana, considerada para la categoría de Mejor Largometraje Internacional de los Oscar 2023, se enfoca en la crueldad de la guerra.

Trinchera de guerra en "Sin novedad en el frente" (Foto: Amusement Park)

EL MENSAJE DE “SIN NOVEDAD EN EL FRENTE”

La cinta se centra en Paul Bäumer (Felix Kammerer), un joven alemán que, al igual que sus otros compañeros, termina de la escuela y se encuentra muy entusiasta por servir en el frente, principalmente movido por la propaganda belicista y los sueños de gloria y honor.

Junto a sus amigos, consigue enlistarse en el servicio, sin imaginar que la guerra de trincheras, los avances tecnológicos en armas como lanzallamas o ataques químicos y las inhumanas condiciones de ambos frentes, los llevarían a vivir una pesadilla.

De acuerdo con el director de la cinta, Edward Berger, las cintas de guerra no pueden evitar que un toque de heroísmo se añade en sus producciones, aun si no tiene la intención de glorificar los conflictos, por lo que su producción se enfoca en la pérdida de vidas humanas y la vergüenza por la derrota.

“Cuando se trata de ambas guerras mundiales, como alemán no hay nada de qué enorgullecerse en esa parte de la historia. Solo hay culpa, terror, horror y un profundo sentido de responsabilidad con el pasado”, indicó el director de 52 años.

Daniel Brühl interpreta a Matthias Erzberger en "Sin novedad en el frente", el alto mando que estaba buscando la paz (Foto: Amusement Park)

De hecho, el cineasta recordó que la repercusión por la participación del país en las dos guerras mundiales se ha mantenido por muchos años, incluyendo la división del país en bloques durante la Guerra Fría. “Eso está en mí. Eso está en mis hijos”, aclaró Berger.

En varios pasajes de la producción se intenta evidenciar los horrores de la guerra, aunque uno de los más icónicos es cuando el protagonista Paul Bäumer asesina a un soldado francés en un combate cuerpo a cuerpo, algo de lo que se arrepiente inmediatamente, aunque ya es muy tarde.

Berger utiliza dos momentos claves en la historia: el primero es el uso de la propaganda que atrae a jóvenes para ser simple carne de cañón en un conflicto y la capitulación alemana, que significó una vergüenza nacional tal que fue empleada por el nazismo para la Segunda Guerra Mundial.

“Soy sensible a los movimientos nacionalistas, así que con el ascenso de Trump y el Brexit y la extrema derecha en Hungría e Italia, es importante recordar que hace 100 años todo esto nos llevó a una catástrofe”, reflexionó.

“Sin novedad en el frente” comienza tres años después de la Primera Guerra Mundial (Foto: Netflix)

La mano del director alemán estuvo en los detalles, pues, ante la falta de presupuesto, algunos recursos prácticos sirvieron para demostrar el mensaje antibelicista.

“El presupuesto probablemente fue menor de lo que crees. Pero se trataba de hacer lo que pudiéramos para poner la cámara junto a Paul tanto como pudiéramos. En el barro. En las trincheras. Con la muerte”, destacó.