En diciembre de 2019, Telemundo cerró con éxito la saga protagonizada por Carmen Villalobos con “El final del paraíso”. Durante 10 años, los fans han seguido religiosamente la ficción que inicialmente se llamó “Sin senos sí hay paraíso”, que se convirtió en un fenómeno internacional. Esta producción marcó la carrera de muchos actores y actrices que fueron parte de la ficción, una de ellas es Johanna Fadul, que interpretó a ‘Daniela’, la hija de ‘La Diabla’.

Su paso por “Sin senos sí hay paraíso” le permitió la proyección internacional de su carrera. Johanna Fadul se ha convertido en una de las actrices colombianas más queridas de su generación, lo que ha despertado indudablemente el interés del público por su vida privada.

La actriz colombiana interpretó a ‘Daniela’, la hija de ‘La Diabla’ en "Sin senos sí hay paraíso" (Foto: Instagram)

La intérprete de 34 años, que recientemente formó parte del elenco de Operación pacífico (Telemundo), realizó días atrás una sesión de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales en la que despejó varias dudas que tenían sus fans sobre ella. Un seguidor le preguntó cuál es el motivo que la ha llevado a no tener hijos a cuatro años de la muerte de sus gemelas Antonella y Anabella.

“¿Por qué no has tenido hijos?”, le preguntó una de las más de cinco millones de personas que la siguen en Instagram, donde tiene vídeos que superan el millón de reproducciones.

Siempre clara con sus fans, Fadul no dudó en hacer frente a la pregunta. “Imagínense que después de las pérdidas de las bebés yo no sé qué le pasó a mi sistema reproductor y el periodo no me llega”, explicó. “No me he desarrollado todavía”, bromeó la actriz.

EL EMOTIVO MENSAJE DE JOHANNA FADUL A SUS HIJAS

Johanna Fadul, que está pasando la cuarentena alejada de su esposo debido a que ella se encuentra cuidando de su madre, aseguró que en este momento de su vida no está ‘buscando bebés’. “Igual si llegan bienvenidos son, pero tengo ahí ese [problema]”, se sinceró.

Hace apenas unas semanas, Fadul dedicó una emotiva publicación a través de su Instagram a sus ángeles Antonella y Anabella, quienes hoy tendrían cuatro añitos.

“Ellas seres tan frágiles y a la vez tan poderosos que no tuvieron que vivir en este mundo para cumplir su propósito. Desde que decidieron escogerme como mamá y aunque terrenalmente no estén presentes, todos los días me llenan de bendiciones. Gracias hijas por regalarme el privilegio de tener 2 angelitos en el cielo. Las amamos”, escribió la actriz junto a una serie de imágenes en las que recoge algunos de los momentos vividos durante su embarazo.

¿QUÉ PASÓ CON LAS HIJAS GEMELAS DE JOHANNA FADUL?

La intérprete colombiana no solo regresó a las pantallas de Telemundo con el esperado estreno de Operación pacífico, sino que, además, se cumplieron 4 años de la muerte de sus hijas: las gemelas Antonella y Anabella, quienes fallecieron en 2016 tras un contratiempo durante el séptimo mes de embarazo.

“Tengo nostalgia, pero es una nostalgia repleta de amor y de algo maravilloso, sí sonara raro pero ha sido lo maravilloso que ha pasado en mi vida y es que hoy mis bebecitas, mis angelitos, Anabella y Antonella, están cumpliendo 4 años de haberse ido para el cielo”, expresó a través de sus redes sociales.

“Hoy el cielo está de fiesta porque hace 4 años Diosito las estaba recibiendo yo sé que con los brazos abiertos y mis chiquitinas han hecho demasiado en mi vida. Los Angeles sí existen y ellas son mis ángeles”, agregó visiblemente emocionada la actriz de 34 años.

Aunque en un primer momento la pérdida de sus hijas sumió a Johanna en una profunda tristeza que logró superar gracias a la terapia y al apoyo de sus familiares, hoy, pasado el tiempo, la actriz ve lo sucedido como una gran bendición en su vida que la unió más a su esposo.

“Las bebés llegaron a nosotros realmente primero para unirnos o sea trajeron tantas bendiciones a nuestras vidas que solo necesitaron seis meses y medio de vida para lograr todo lo que hicieron y por eso creo que nosotros tenemos una paz interior increíble y tenemos supertranquilo nuestro corazón”, reconocía años atrás en una entrevista con un programa de televisión colombiano.

