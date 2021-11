“Elbet Bir Gün” es la nueva serie turca protagonizada por la actriz Sinem Ünsal, recordada por su papel de la Dra. Nazli en “Doctor milagro”. Esta producción, traducida como “Quizás algún día” o “Seguro algún día”, comenzó a emitirse el 7 de noviembre de 2021 por Fox Turquía.

La actriz Sinem Ünsal lidera esta nueva serie junto a Burak Yamantürk y Şebnem Bozoklu, quienes prometen cautivar al público con una apasionante historia que combina muy bien el drama familiar y el romance.

Si bien la serie turca “Elbet Bir Gün” tiene todo el potencial para atraer a una amplia audiencia, sus primeros capitulos han conseguido calificaciones por debajo de las expectativas. Esta situación la pone en peligro ya que Fox Turquía puede tomar la decisión de sacarla del aire.

¿POR QUÉ PELIGRA ELBET BIR GÜN, LA NUEVA SERIE DE SINEM ÜNSAL?

La telenovela turca “Elbet Bir Gün”, traducida como “Quizás algún día” o “Seguro algún día”, narra la emocionante historia de dos hermanas: Gizem (Sinem Ünsal) y Nesime (Şebnem Bozoklu) que después de muchos años separadas vuelven a unirse debido a su pasado en común.

“Elbet Bir Gün”, producida por Most Production y dirigida por Gül Oğuz, comenzó a emitirse el pasado 7 de noviembre de 2021 por Fox Turquía. Si bien lleva poco tiempo al aire, corre el peligro de que sea cancelada y retirada de las pantallas.

¿Por qué? Pues si bien “Elbet Bir Gün” tiene todo el potencial para atraer a una amplia audiencia, sus primeros capitulos han conseguido calificaciones por debajo de las expectativas. Ante esta situación, Fox Turquía puede tomar la decisión de sacarla del aire.

La gerencia de Fox TV se caracteriza por cancelar las producciones cuando estas no tienen en resultado deseado en cuanto a rating se refiere, dejando de lado la opinión de la audiencia.

Proyectos que podrían tener éxito- por sus excelentes historias y talentosos actores- terminan siendo canceladas en poco tiempo debido a las duras decisiones de Fox TV.

Esto es lo que está pasando con la nueva serie turca “Elbet Bir Gün” que lleva poco tiempo al aire. Las calificaciones de la serie protagonizada por Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu y Burak Yamantürk fueron muy bajas durante la emisión de sus primeros capitulos.

Todo el mundo sabe que estos resultados no son suficientes para Fox TV. La gerencia del canal, que tenía 11 series al inicio de la temporada, canceló las producciones llamadas “The Tale of the Far City”, “Last Summer” y “Liars and Candles” en poco tiempo porque no obtuvieron los resultados deseados.

Dado que Fox Turquía, que no empatiza con la audiencia, cancela de inmediato los proyectos por los que se hace un gran esfuerzo, todas las series del canal continúan viéndose afectados negativamente por esta situación.