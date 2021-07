“Sky Rojo” ha logrado posicionarse entre las series más populares de Netflix, entre otras cosas, debido a su historia, su ritmo y sus personajes. Por eso, los fanáticos de la ficción española esperan con ansias la tercera temporada del proyecto creado por Álex Pina (“La casa de papel”, “White Lines”) y Esther Martínez Lobato (“El embarcadero”, “Vis a vis”).

Además de otros aspectos, la renovación también dependerá de los actores principales, quienes han contado anteriormente que el trabajo en las dos primeras entregas de la serie ha sido muy intenso, pero que estarían dispuestos a continuar.

También contaron que el tiempo que pasaron juntos en el set de rodaje les ha permitido desarrollar una gran amistad y compartir anécdotas que recuerdan con especial cariño. En un video para el canal de YouTube de Netflix, Lali Espósito y Verónica Sánchez contaron que el rodaje es muy meticuloso y lleva mucho tiempo de ensayos y de grabaciones.

“Son muchos días de rodaje. La gente lo ve en un microsegundo y piensa que se hizo en un día y eso lleva, cada plano, mucho tiempo”, explicó la actriz y cantante argentina. En tanto, Sánchez dijo: “La escena que lo desencadena todo en la serie. Tuvimos que ensayar muchísimo”.

Verónica Sánchez contó que se lastimó las rodillas y las caderas durante la grabación de esa escena (Foto: Netflix)

LA HISTORIA DETRÁS DE LA ESCENA DE LA PISCINA DE CORAL

Asimismo, Verónica Sánchez habló sobre una de sus mejores escenas en “Sky Rojo”, se trata de la secuencia de la piscina en la que está tan drogada que ni siquiera puede ponerse en pie. En una entrevista con Sensacine aseguró que fue una escena muy divertida de hacer, pero también muy extenuante.

“Fue un reto absoluto. Muy divertida de hacer. Muy difícil. Extenuante también. Y mis amigas me vieron herida durante varios días por repetir una y otra vez la toma arrastrándome por ese césped. Me dejé totalmente reventada las rodillas, los empeines y los huesos de las caderas”.

Por otro lado, Lali Espósito elogió el trabajo de las dobles de acción, mencionó que incluso para mover los pies en la escena en la que Wendy es levantada por el cuello hace falta una persona experta.

“El suelo de Romeo resbalaba bastante pero yo jamás he visto a nadie luchar como esta mujer”, indicó Sánchez. “Ella llegaba corriendo, arrancaba una lámpara y era capaz de golpear sin que los tacones se le desviaran lo más mínimo. Yo, cuando me tuve que levantar para coger el trofeo, creía que me mataba. Lo más difícil era levantarse”.