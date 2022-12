CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la obra de teatro homónima de Guillem Clua, “Smiley” es una serie española de Netflix que narra la historia de Álex (Carlos Cuevas), un joven que tras varios desengaños amorosos, se ilusiona con un chico que, luego de unas semanas, le hace un ghosting. Al sentirse burlado, se arma de valor y envía una nota de voz para pedir explicaciones, sin imaginar que esa acción tendrá consecuencias inesperadas.

Por error, le envía el mensaje a Bruno (Miki Esparbé), a quién ni siquiera conoce. Por alguna razón ambos deciden seguir hablando e incluso pactan una cita a ciegas. El arquitecto amante del cine acude al Bar Bero, donde trabaja Álex, pero su primer encuentro no resulta nada bien.

En cuestión de minutos se dan cuenta que no tienen absolutamente nada en común y terminan discutiendo. Bruno se marcha, pero Álex lo alcanza para continuar la discusión y luego el arquitecto regresa al bar para volver a confrontar a su cita. Después de la montaña rusa de emociones, los protagonistas de “Smiley” pasan la noche juntos.

Bruno hablando con Álex en su primera cita en la serie española "Smiley" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SMILEY”?

Pero la magia se termina a la mañana siguiente cuando sus diferencias se hacen aún más evidentes. A pesar de todo, ambos quieren volver a verse, pero ninguno da el primer paso y se despiden sin otra cita. Mientras vuelven a sus trabajos, se debaten entre escribirle al otro o seguir con sus vidas.

Finalmente, Bruno se arma de valor y le envía un “Smiley”, pero Álex no ve el mensaje porque está en casa de Ibra, un atractivo chico que su madre le presentó. Una vez más, se hace ilusiones y no resulta como esperaba, ya que su cita no busca nada serio. Al ver el emoticon, Álex no sabe si responderle a Bruno.

Cuando el cantinero se anima a contestar, ya es tarde, porque Bruno decide eliminar el mensaje. Además, Ramón, el compañero de trabajo de Bruno, lo sorprende con un regalo de Navidad muy especial y un beso. Esto último lo presencia Álex, quien fue hasta la empresa para hablar sobre sus sentimientos.

Aunque en un primer momento Bruno rechaza a Ramón, después de la cena navideña con su familia, decide buscarlo, pedirle disculpas y empezar una relación amorosa con él. Por su parte, Álex acepta las disculpas de Ibra y trata de enfocarse en su nueva relación.

Álex dudando en escribirle a Bruno en la primera temporada de "Smiley" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SMILEY”?

¿Bruno y Álex terminan juntos?

Aunque los protagonistas de “Smiley” tienen relaciones amorosas aparentemente felices no pueden evitar pensar en el otro y en cómo pudo ser su romance. Cerca del final de la primera temporada, los caminos de Álex y Bruno vuelven a cruzarse, ya que Ibra y Ramón son buenos amigos.

Una alborotada fiesta de Nochevieja en el Bar Bero los vuelve a reunir y aunque ellos se mueren de ganas por estar juntos, distintas cosas se lo impiden. Al terminar la noche, Bruno termina con Ramón y Álex se queda muy confundido.

Al final de “Smiley”, Ibra invita a Álex a Senegal y aunque llega hasta el aeropuerto no es capaz de irse y dejar a Bruno, quien lo siguió hasta ahí para evitar que se marche. Parece que Álex y Bruno son incapaces de romper el hilo rojo del destino y terminan juntos.