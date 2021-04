“Sombra y Hueso”, original de Netflix es una de las series de televisión más esperadas de 2021. Es la adaptación de gran presupuesto de los libros de fantasía para adultos jóvenes del autor Leigh Bardugo, sin duda tiene el potencial de ser un gran éxito para la plataforma del streaming.

Las obras de Bardugo tienen una base de fans dedicada, y también están repletas de elementos que atraerán a aquellos que nunca han leído los libros, incluida la magia, aventuras atrevidas y personajes memorables. “Shadow and Bone” adapta no uno, sino dos de la serie de Bardugo ambientada en el mismo mundo conocido como Grishaverse (llamado así por el Grisha del universo, que tiene poderes mágicos).

La trilogía “Sombra y Hueso” sigue a una huérfana cuyo poder puede ser la clave para liberar a su país de origen de la oscuridad. La duología de “Seis de los Cuervos” se centra en un grupo de criminales carismáticos que realizan un atraco imposible. El showrunner Eric Heisserer ha consolidado las dos series de Grishaverse en una historia interconectada en “Shadow and Bone”.

Esto significa que los fanáticos de los libros verán contenido completamente nuevo, incluidas las historias de fondo de los personajes que aparecen en “Six of Crows”, que tiene lugar después de “Shadow and Bone”. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre los actores y personajes de la serie de Netflix y lo que los espectadores deben esperar del Grishaverse.

ACTORES Y PERSONAJES DE “SOMBRA Y HUESO”

1. Jessie Mei Li como Alina Starkov

Jessica Mei Li, nacida el 27 de agosto de 1995 es una actriz inglesa. Ella interpreta a Alina Starkov en la serie de fantasía de Netflix "Shadow and Bone". (Foto: Netflix)

Alina Starkov es una cartógrafo en el Primer Ejército de Ravka, compuesto por ciudadanos comunes. Se crió en un orfanato después de la muerte de sus padres, y su confidente más cercano es su mejor amigo Mal. Alina desencadena los eventos de la serie cuando usa su poder oculto y raro de invocar la luz por primera vez.

“Shadow and Bone” es el primer papel importante de Mei Li en un programa de televisión. La actriz chino-inglesa de 25 años apareció anteriormente en una producción teatral en vivo del National Theatre de 2019 de “All About Eve”. Ella aparecerá en la próxima película “Last Night in Soho”, coprotagonizada por Anya Taylor-Joy y Matt Smith.

2. Ben Barnes as General Kirigan

Ben Barnes, nacido el 20 de agosto de 1981 es un actor y cantante inglés. Es mejor conocido por sus papeles como el Príncipe Caspian en "Las Crónicas de Narnia", Billy Russo en "The Punisher" y The Darkling en la serie de Netflix "Shadow and Bone". (Foto: Netflix)

El general Kirigan es el líder del Segundo Ejército de Ravka. Dirige un ejército formado por Grisha, o personas con habilidades especiales. Kirigan tiene un interés especial en Alina después de que se revelan sus poderes, ya que su capacidad para convocar la luz del sol es muy rara.

Ben Barnes, el rostro más reconocido del elenco, tiene mucha experiencia con adaptaciones de novelas de fantasía. Anteriormente apareció en las películas “Seventh Son”, “Stardust”, “The Chronicles of Narnia: Prince Caspian”. También tuvo papeles importantes en la serie de Netflix “The Punisher” y la primera temporada de ”Westworld” de HBO. Barnes es en realidad un elenco de fans popular para un personaje de los libros llamado “Darkling”.

3. Archie Renaux as Mal Oretsev

Archie James Beale, nacido el 22 de noviembre de 1997, conocido profesionalmente como Archie Renaux, es un actor y modelo inglés. Protagoniza la serie de Netflix Shadow and Bone. (Foto: Netflix)

Malyen Oretsev, que se hace llamar Mal, es la mejor amiga de Alina. También es miembro del Primer Ejército de Ravka con Alina, pero es un soldado y un rastreador talentoso. En el libro, se separan una vez que se revela el poder de Alina y, a medida que avanza en su propio viaje, se da cuenta de que siente algo por Alina.

Renaux, actor y modelo británico de 23 años, ha aparecido anteriormente en algunos programas de televisión, incluidos “Hanna” de Amazon y “Gold Digger” de la BBC, en los que también aparece su coprotagonista Barnes. Su aparición más reciente es la película de Netflix “Voyagers”, coprotagonizada por Colin Farrell y Lily-Rose Depp. También aparecerá en la muy esperada película de superhéroes “Morbius” y en el thriller distópico Zero.

4. Freddy Carter as Kaz Brekker

Freddy Carter es un actor inglés. Él interpreta a Kaz Brekker en la serie de fantasía de Netflix "Shadow and Bone". De 2017 a 2019, interpretó a Pin Hawthorne en la serie dramática de Netflix "Free Rein". (Foto: Netflix)

Kaz Brekker es el líder de los Dregs, una pandilla prominente en la ciudad de Ketterdam en Ravka. Un personaje principal en la duología “Six of Crows” de Bardugo, que se ha entrelazado con la trilogía “Shadow and Bone” en el programa, es conocido por hacer cualquier trabajo, lo que le valió el apodo de “Manos Sucias”.

Carter es un actor británico que es más conocido por interpretar a Jason Ripper en la serie de Starz Pennyworth y al mozo de cuadra Pin Hawthorne en la serie de Netflix “Free Rein”. Dato curioso, su primer crédito de IMDb provino de interpretar a un soldado en “Wonder Woman” de 2017.

5. Amita Suman as Inej Ghafa

Amita Suman, nacida el 19 de julio de 1997, es una actriz británica nacida en Nepal. Ella interpreta a Inej Ghafa en la serie de Netflix "Shadow and Bone". Tuvo un papel recurrente como Naya en la serie "The Outpost" de CW. (Foto: Netflix)

Inej Ghafa es un espía y miembro de los Dregs con Kaz y Jesper. Creció en una familia de acróbatas ambulantes, actuando con ellos y caminando por la cuerda floja. Alrededor de los 14 años, fue capturada y obligada a trabajar como sirvienta contratada hasta que conoció a Kaz, quien la liberó y le ofreció un lugar en la escoria.

Ghafa, una actriz británica nacida en Nepal de 23 años, apareció anteriormente en la serie The CW “The Outpost” y en un episodio de “Doctor Who” de 2018.

6. Kit Young as Jesper Fahey

Christopher William "Kit" Young, nacido el 24 de octubre de 1994 es un actor inglés. Él interpreta a Jesper Fahey en la serie de fantasía de Netflix "Shadow and Bone". (Foto: Netflix)

Jesper Fahey, otro miembro de los Dregs, es un francotirador que forma equipo con Kaz e Inej. También es un Grisha como Alina, aunque tiene diferentes habilidades.

Young es un actor escocés y ugandés que ha trabajado principalmente en teatro. Ha aparecido en producciones de National Theatre Live de Julius Caesar y “A Midsummer Night’s Dream”. También aparecerá en la próxima película de Paul Feig, “The School for Good and Evil”, coprotagonizada por Charlize Theron, Kerry Washington y Michelle Yeoh.

7. Daisy Head as Genya Safin

Daisy May Head, nacida el 7 de marzo de 1991 es una actriz inglesa. Interpretó a Grace en la serie dramática estadounidense "Guilt", a Amy Stevenson en el drama de BBC "One The Syndicate" y a Kate Bottomley en la tercera temporada de la serie "Harlots" de Hulu. (Foto: Netflix)

Genya es sastre en el palacio real de Ravka, donde vive desde los cinco años. Cuando llega Alina, Genya la viste y la prepara para encontrarse con el rey de Ravka. También se convierten en confidentes.

Head es una actriz inglesa que ha aparecido en los programas “Harlots”, “The Syndicate” y “Girlfriends”. También apareció en la película “Underworld: Blood Wars” del 2016.

8. Calahan Skogman as Matthais Helvar

Calahan Skogman es un actor y guionista originario de Green Bay, Wisconsin. (Foto: Netflix)

Helvar es un soldado de Fjerda, un país en guerra con Ravka. Es un Drüskelle, un soldado sagrado que caza a Grisha para el juicio y la ejecución, alegando que Grisha es demoníaco y malvado. En el libro, él está en un barco que tenía un Grisha llamado Nina, cuando hay un naufragio. Él y Nina terminan viajando juntos a través de Ravka.

Skogman es un actor estadounidense, que nació en Wisconsin y obtuvo un MFA en actuación de la Universidad del Sur de California. “Shadow and Bone” es su primer programa de televisión importante; Anteriormente apareció en cortometrajes y en la película “Blood Puppet” del 2019.