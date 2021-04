“¿Quién mató a Sara?” es uno de los últimos éxitos de Netflix, lo que también ha traído reconocimiento para sus protagonistas, entre ellos, Manolo Cardona, Eugenio Siller, Ela Velden, Alejandro Nones y Carolina Miranda. Precisamente, esta última actriz se robó la serie con su interpretación de Elisa Lazcano.

En una entrevista con InStyle, la interprete mexicana conocida por su papel de Vicenta Acero ‘La Coyote’, en la serie de Telemundo, “Señora Acero”, contó algunos detalles sobre su personaje, su casting para “¿Quién mató a Sara?” y su participación en la serie de Netflix.

“Elisa es la hija menor de la familia de los Lazcano y ella se fue a España a estudiar una especialidad de neuropsiquiatría, regresó de allá justo para ver a su familia y reencontrarse con ella, pero pasa todo esto de Alex, en donde empieza a haber venganza junto con su hermana para descubrir ¿quién mató al Sara?, entonces Elisa se trata de un personaje que se pone investigar qué fue lo que pasó realmente y qué es lo que está pasando también con su familia y por qué la acusan de un asesinato”, contó.

Elisa se acercó a Alex Guzmán con la intención de descubrir sus planes en contra de su familia (Foto: Netflix)

EL CASTING DE CAROLINA MIRANDA PARA “¿QUIÉN MATÓ A SARA?”

Respecto a su casting, Carolina Miranda confesó que el día de su audición estaba en junket de prensa, así que aprovechó la hora del almuerzo para asistir a su entrevista, y se disculpó por ir súper arreglada y maquillada.

“Estoy muy agradecida de que el equipo haya confiado en mí para interpretar a este personaje, para protagonizar la serie. Recuerdo perfectamente que ese día yo estaba en un press junket de la otra serie que estábamos haciendo con Claro Video y tenía entrevistas desde las 5:00 de la mañana, ya te imaginas, yo con extensiones, maquillaje, peinado, vestido… de pronto me avisan de este casting y el único tiempo que yo tenía era a la hora de la comida, a las 2:00 de la tarde, me escapé de todo con la presión a tope. Le pedí hasta disculpas al director, le dije ‘yo siempre vengo muy natural a los castings, estoy en medio de un press junket’, lo hice ahí en 10 minutos”, señaló.

Asimismo, agregó: “Aproximadamente, como a las dos semanas, me informan que soy parte del elenco y que voy a ser la protagonista de esta serie, entonces para mí fue tal emoción que brinqué y grité porque es algo que yo llevaba buscando mucho en mi carrera, es algo de lo que es justo quiero formar parte: Netflix, la plataforma digital que está ahorita en un gran apogeo y que tiene grandes producciones. Fui aún más feliz, porque en producción está Roberto Stopello, que creyó en mí cuando yo interpreté a Señora Acero”.

En la misma entrevista reveló cómo decidió entrar al mundo de la actuación. “Buscando fotos que nos piden para props en las series de cuando éramos chiquitos, le pedí algunas a mi mamá y encontré un recorte de un periódico de cuando tenía 14 años, participé en un concurso y a esa edad contesté que mi mayor sueño era ser modelo, cantante y actriz. Entonces al parecer yo lo tenía claro desde niña, pero todo se fue dando mientras iba creciendo. Siempre me gustó hacer shows y entretener a la gente”.

“Todos los personajes que me va poniendo la vida, cada uno es un reto diferente, con circunstancias distintas que agradezco mucho. Todo lo que me llega me gusta, este de Netflix fue un reto porque tuve que manejar un tono naturalista, el lenguaje cinematográfico muy diferente, es complicado, no es lo mismo que hacer una novela o una película. Siempre estoy buscando algo más grande que lo que hice la vez pasada”, dijo sobre su experiencia hasta el momento.