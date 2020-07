Grabar una escena de telenovela requiere mucha preparación, algo que saben muy bien los actores, quienes cuidan cada detalle para hacer más real sus interpretaciones.

Si bien, en cada toma deben dar lo mejor de sí, lo complejo resulta cuando se trata de agresiones, esas que hemos visto en más de una oportunidad y en reiteradas ocasiones en varios de nuestros melodramas preferidos.

Pero ¿qué pasa si no se ha coordinado o preparado bien un golpe en pleno rodaje? La actriz Ana Brenda contó su experiencia sobre las cachetadas que dio durante las novelas en las que participó. No solo eso, contó que una vez, le dio un golpe de verdad a su compañero David Zepeda en “Sortilegio”.

La actriz atribuyó al golpe real a su poca experiencia (Foto: Captura de Televisa)

CACHETADA DE VERDAD

La escena de la cachetada real sucedió cuando los actores interpretaban a Maura Albarrán y Bruno Damián , los villanos de “Sortilegio”. Ellos estaban discutiendo y de pronto la también cantante le lanzó una bofetada que dejó impactado a Zepeda, quien continuó con la parte de su libreto.

“Yo creo que David y yo no nos pusimos de acuerdo; y entonces, yo se la di [la cachetada] y él no movió la cara. ¿Vieron cómo se quedó dura? Le ha de haber dolido ‘cañón’ . Obviamente no es la intención de nadie que pase eso”, manifestó la actriz en su canal de Youtube.

Tras ver la escena puso una cara de asombro y a la vez arrepentimiento por el golpe real que le había propinado a su compañero.

Ana Brenda dijo que no fue su mejor cachetada y lo atribuyo a su poca experiencia actoral.

LA BOFETADA DEBE SER COMO UNA COREOGRAFÍA

La actriz de 33 años señaló que para hacer este tipo de escenas y evitar cometer errores se debe practicar bastante.

“Es como baile y está coreografiado , de manera que salga bien y tiene que ser en cierto texto o tiene que ser en cierto lugar para que la otra persona esté al tiro y tienes que marcarlo para que sepa que ahí viene; entonces, no es fácil”, aseguró.

OTRAS BOFETADAS QUE DIO

La actriz también recordó la bofetada que le dio a Sergio Sendel, otro de los grandes villanos de las telenovelas, pero le pasó algo gracioso cuando lo veía. Y es que no podía olvidar su papel en “La era del hielo”.

“Cuando trabajé con él, le decía que no podía verlo sin imaginarme al tigre de la ‘Era del Hielo’… Me lo imaginaba diciendo: ‘¿Dónde está bebé? Aquí está’”, indicó entre risas.

