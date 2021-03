“Sortilegio” es una telenovela mexicana que estuvo protagonizada por Jacqueline Bracamontes y William Levy; si bien, la trama se centraba en ambos, hubo dos actores que se robaron la atención del público. Nos referimos a Daniela Romo y Gabriel Soto, quienes interpretaron a Victoria y Fernando, que viven un apasionado romance pese a la diferencia de edad.

Como en toda relación, los encuentros íntimos entre esta pareja no faltaron; y aunque para algunos histriones puede resultar un poco incómodo grabarlos, no lo fue tanto para la también cantante, quien consideró un privilegio haber hecho escenas en la cama con el ahora novio de Irina Baeva.

¿QUÉ DIJO EXACTAMENTE DE SUS ESCENAS?

A través de sus redes sociales, Romo, que en aquella oportunidad tenía 50 años, señaló que disfrutó mucho de esos momentos candentes al lado de Soto, quien solamente tenía 34 primaveras.

“La vida nos premia a veces y casi puedes decir por ahí: ‘Ese cuerpecito fue mío’. Casi fue mío porque pues lo tuve ahí encima de mí, eso fue una belleza”, comenzó diciendo y evocando aquel instante.

Asimismo, contó que las grabaciones al lado de su pareja en la ficción estuvieron llenas de ternura y que hasta ahora las recuerda con mucho cariño.

“Se vieron muy bonitas esas escenas y son de esas veces que hasta fueron disfrutables porque no siempre son disfrutables. Hacer escenas de cama con un compañero es muy difícil porque se pone uno nervioso y estás compartiendo un espacio íntimo, pero con Gabriel me dio mucha ternura porque de repente dijo: ‘No puede ser, Daniela Romo aquí, yo era tu fan cuando era niño’”, precisó.

Tras ello, no escatimó en llenar de elogios a Gabriel Soto, de quien dijo que además de ser muy atractivo, es un muchacho luminoso, y pese a que a ella no le gustan los tatuajes, con él fue distinto. “¡Qué muchacho más guapo! ¡Qué cosas más perfectas a veces hacen para una! Me tocó un ratito, pero estuvo a todo dar y él lo sabe, y lo saben todas sus mujeres”.