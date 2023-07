“Sound of Freedom” es la película de Alejandro Monteverde que ha sorprendido a críticos y a grandes estrellas del cine como Mel Gibson, gracias a su impactante historia dramática basada en hechos reales. Por supuesto, esta debía tener a un protagonista a la altura de las expectativas y y el elegido no ha sido otro que Jim Caviezel. ¿Te gustaría conocer más sobre él? En esta nota, Mag te presenta los principales datos de su biografía y carrera.

En el film, Caviezel se pone en la piel de un “héroe de la vida real” en el que él considera el segundo papel más importante de su trayectoria, solo detrás de su interpretación como Jesús de Nazaret en “La Pasión de Cristo”.

Lo cierto es que el largometraje se titula “Sonido de libertad” en español y narra la vida de Tim Ballard, un ex Agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida a intentar salvar a cientos de niños, víctimas del submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica.

1. ¿QUIÉN ES JIM CAVIEZEL?

Jim Caviezel es un actor estadounidense de cine y televisión. Desde el año 1991, ha trabajado en diversos proyectos audiovisuales de su país de origen, entre los que destacan sus trabajos en “The Passion of the Christ” (2004), “The Count of Monte Cristo” (2002) y “The Thin Red Line” (1998).

2. DATOS PERSONALES DE JIM CAVIEZEL

Nombre completo: James Patrick Caviezel, Jr.

Fecha de nacimiento: 26 de septiembre de 1968

Lugar de nacimiento: Mount Vernon, Washington, Estados Unidos

Signo zodiacal: Libra

Religión: Católica

Cónyuge: Kerri Browitt (matr. 1996)

Ocupación: Actor

Años activo: 1991-presente

Jim Caviezel en una presentación pública en el año 2007 (Foto: AFP)

3. LA FAMILIA DE JIM CAVIEZEL

El artista fue criado en el seno de una familia cristiana, liderada por Margaret Lavery, ama de casa y exactriz de teatro, y James Patrick Caviezel, Sr., quiropráctico y exjugador de básquetbol de la Universidad de California. Además, tiene cuatro hermanos: Timothy, Ann, Amy y Erin.

4. JIM CAVIEZEL ERA UNA ESTRELLA DEL BALONCESTO

Durante su estancia en la escuela secundaria, Jim fue una estrella del baloncesto. Sin embargo, una lesión en el pie acabó con sus aspiraciones de tener una carrera profesional en la National Basketball Association (NBA). Más tarde, se matriculó en la Universidad de Washington y se concentró en la actuación.

5. ¿QUIÉN ES LA ESPOSA DE JIM CAVIEZEL?

Caviezel se casó en el año 1996 con Kerri Browitt, una profesora de secundaria con la que adoptó tres hijos de origen chino: Bo James, Lynn Elizabeth y David Patrick. El matrimonio es reconocido por sus obras de caridad y proyectos solidarios.

6. JIM CAVIEZEL ES UN CATÓLICO DEVOTO

El actor ha sido el portavoz de la primera Conferencia de Hombres Católicos en Boston. Además, solicitó que sus colegas Jennifer López y Ashley Judd no estuvieran desnudas mientras grababan escenas de amor.

“Me encantan las escenas, pero no las que tienen sexo gratuito. Tampoco hago violencia gratuita. Y no se trata solo de mi esposa, aunque eso es importante. Es pecado, puro y simple. Quiero decir, es incorrecto”, le dijo a Crosswalk.

7. EL PAPEL MÁS IMPORTANTE DE JIM CAVIEZEL

Su rol como Jesucristo en “La Pasión de Cristo” le dio fama internacional. No obstante, también fue uno de los más accidentados de su trayectoria. Durante la grabación, fue alcanzado por un rayo, lo que hizo que se dislocara el hombro y sufriera neumonía e hipotermia.

8. SERIES Y PELÍCULAS DE JIM CAVIEZEL

Principales películas de Jim Caviezel:

1991: “My Own Private Idaho” como Airline Clerk

1992: “El golpe perfecto” como Billy Hargrove

1994: “Wyatt Earp” como Warren Earp

1997: “G.I. Jane” como Slov’ Slovnik

1998: “La delgada línea roja” como Soldado Witt

2000: “Cadena de favores” como Jerry

2001: “Angel Eyes” como Steven ‘Catch’ Lambert

2002: “The Count of Monte Cristo” como Edmundo Dantès

2002: “High Crimes” como Tom Kubik

2004: “La Pasión de Cristo” como Jesús

2008: “Outlander” como Kainan

2008: “La verdad de Soraya M.” como Freidoune

2018: “Paul, Apostle of Christ” como Lucas

2019: “Infidel” como Doug Rawlins

2023: “Sweetwater” como Martin Guigui

2023: “Sound of Freedom” como Tim Ballard

Principales series de Jim Caviezel:

1988: “The Wonder Years” como Bobby Riddle

1984: “Murder, She Wrote” como Darryl Harding

1995: “Children of the Dust” como Dexter

2009: “The Prisoner” como Michael/Six

2011: “Person of Interest” como John Reese

Recuerda que puedes encontrar más notas sobre estrellas del cine y el mundo del entretenimiento en mi perfil. Previamente, he escrito sobre la filmografía de Natalie Portman, Chris Evans y otras celebridades. Solo debes entrar a mag.elcomercio.pe/autor/carla-ocana. ¡Gracias por visitarnos hoy!