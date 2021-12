“South Park: Post COVID: The Return of COVID” es la segunda de una serie de 14 películas para la televisión prometidas por los creadores del programa, Trey Parker y Matt Stone, a partir del acuerdo de exclusividad que firmaron con ViacomCBS hasta el año 2027, luego del éxito de “The Pandemic Special” y “South ParQ Vaccination Special”.

“Intentamos que lo que hay en Paramount+ sea diferente de cualquier otro sitio, así que las películas de una hora hechas para la televisión es lo que tenemos en mente. Haremos dos películas para televisión cada año. Serán grandes, pero no a escala cinematográfica”, señaló Stone.

En “South Park: Post COVID: The Return Of COVID”, viajar al pasado parece ser la respuesta fácil hasta que conocen a Victor Chaos (también conocido como Butters). Sin embargo, Cartman tiene otros planes.

Cartman aparentemente se convirtió al judaísmo en "South Park: Post Covid" (Foto: Paramount+)

¿CÓMO VER “SOUTH PARK: POST COVID: THE RETURN OF COVID”?

“South Park: Post COVID: The Return of COVID” será estrenada este jueves 16 de diciembre por Paramount Plus en Estados Unidos. La serie no ha emitido técnicamente un nuevo episodio desde que concluyó la temporada 23 en diciembre de 2019.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha de lanzamiento en el Reino Unido.

De acuerdo a la sinopsis oficial, “si Stan, Kyle y Cartman pudieran trabajar juntos, podrían retroceder en el tiempo para asegurarse de que el COVID nunca sucediera y salvar la vida de Kenny”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “SOUTH PARK: POST COVID: THE RETURN OF COVID” EN AMÉRICA LATINA?

El nuevo especial de “South Park” aún no tiene fecha de estreno en Latinoamérica, pero se sabe que estará disponible en Paramount+.

En México, la anterior película también está disponible de manera gratuita en Claro Video, para los usuarios que tengan una suscripción activa, debido a la alianza que firmaron con Paramount Plus, así que probablemente suceda los mismo con “South Park: Post COVID: The Return of COVID”.

¿CÓMO SUSCRIBIRSE A PARAMOUNT PLUS?

Paramount+ es un servicio de streaming de video por suscripción global de ViacomCBS que ofrece una montaña de entretenimiento premium para audiencias de todas las edades. Está disponible en los EE. UU., Canadá, América Latina, los países nórdicos y Australia, y se espera que se llegue en 45 mercados adicionales para fines de 2022.

En el caso del Perú, Paramount Plus tiene un costo de S/ 14,90, aunque los tres primeros meses ofrece un descuento del 50 %. Además, la primera semana del servicio es gratis.