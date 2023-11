Es bien sabida la fama que tiene “Soy Leyenda” dentro del mundo del cine moderno. La cinta protagonizada por Will Smith ha logrado perfilarse como una de las entregas mejor logrados con temáticas de zombis. Sin embargo, para el director Francis Lawrence, el final de aquella entrega del 2007 jamás debió ser alterado.

Hablar de “Soy Leyenda” es referirnos a una de las cintas posapocalípticas mejor logradas de los últimos años. Su gran reparto actoral liderado por Will Smith, Alice Braga y Charlie Tahan la sitúan como un estandarte dentro del género de ficción de los últimos años.

La segunda parte de "Soy Leyenda" llegará a los cines para 2025 (Foto: Warner Bros)

No obstante, para Francis Lawrence, la cinta pudo tener un mejor desarrollo y cierre al final del rodaje. Si bien recordamos, la entrega cinematográfica nos presentó un final alternativo y diferente al de la obra original escrita por Richard Matheson.

EL OTRO FINAL DE “SOY LEYENDA”: ¿CÓMO SUCEDIÓ EN LOS LA OBRA ORIGINAL?

A través de una entrevista al podcast “Happy Sad Confused”, el cineasta explicó que tiene cierta predilección por el final original y no por los que tuvo que entregar a los ejecutivos de Sony. Según señala el experto en realización audiovisual, la presión de hacer algo convencional generó un gran miedo entre los financistas del metraje.

“Prefiero el final original a los dos que tenemos. Pero la verdad es que ahora lo habría hecho para poder hacer el final de la novela, realmente solo hacer esa historia. Pero con el dinero que se gastó, todo el mundo estaba nervioso de hacer algo tan nihilista”, aseveró Lawrence para el citado podcast.

En "Soy leyenda", Will Smith interpreta al virólogo Robert Neville, quien es inmune a un virus hecho por el ser humano, creado originalmente para curar el cáncer (Foto: Warner Bros.)

En esa misma línea, reveló que todo el mundo disfruta los finales de otras entregas, por lo que considera que el final original hubiera causado un impacto positivo en los cinéfilos y amantes de la ficción.

LOS FINALES DE LA CINTA: ASÍ SON LOS DESENLACES DE “SOY LEYENDA”

El final adaptado a la pantalla grande nos presenta al personaje de Robert Neville (Will Smith) termina ofreciendo su vida a los zombies mientras Anna (Alice Braga) y Ethan (Charlie Tahan) huyen del lugar con la cura para contrarrestar el virus.

Otro cierre alternativo que nos presenta la pantalla grande es el del doctor Neville disculpándose con el líder de los zombis por ser el auténtico monstruo, para luego huir de la mano de Anna y Ethan.

Ambas propuestas son claramente geniales, sin embargo, el verdadero desenlace es diferente. De acuerdo a la versión inicial, el personaje de Neville termina quitándose la vida tras darse cuenta de que los zombis intentan acabarlo por experimentar con varios infectados.

Al verse rodeado, el personaje opta por suicidarse mientras dice la frase que tiene de título la cinta: “Soy leyenda”.

Después de 15 años, se anunció el regreso de una de las películas más famosas de Will Smith "Soy leyenda" (Foto: Warner Bros.)

Sea como fuere, y aunque existan versiones dispares de esta entrega, ya se conoce que la secuela de la cinta tendrá como base el final alternativo de la cinta, en donde Will Smith no es detonado por una granada si no sobrevive junto a los otros personajes de la película.

A esta nueva cinta se sumará Michael B. Jorda, famoso por su papel en “Creed”.

