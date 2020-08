Lucero Hogaza León, también conocida como “La novia de América” o simplemente Lucero, se convirtió en toda una celebridad desde muy pequeña, participando en diversas telenovelas de Televisa y formando una carrera actoral que posteriormente también se transformaría en una musical con sus canciones.

Una de sus participaciones más recordadas fue con la telenovela “Soy tu dueña”, una novela producida por Nicardo Díaz donde compartió el papel estelar junto a Fernando Colunga. La misma comenzó a transmitirse por El Canal de las Estrellas el 19 de abril del 2010 como una nueva versión de la telenovela venezolana “La Doña” producida por RCTV.

A pesar de que la novela le brindó muchos momentos memorables a la actriz, hace poco Lucero confesó que pasó uno de los momentos más desagradables y terroríficos de su vida durante las grabaciones. De hecho, casi fue imposible grabar algunas escenas por las fobias que ella tenía.

¿Qué pasó exactamente? A través de su canal de YouTube Lucero México, la actriz ha compartido una serie de videos a modo de podcasts donde cuenta algunas experiencias de su carrera. En uno de los videos confiesa cómo fue besar a Fernando Colunga mientras que en otro de ellos reveló sus mayores miedos.

LAS FOBIAS DE LUCERO QUE CASI EVITAN LA GRABACIÓN DE “SOY TU DUEÑA”

La cantante Lucero ha comenzado a ser más activa en sus redes sociales a raíz de la pandemia mundial que se vive por el coronavirus (COVID-19). Ella creó una mini serie en su canal de YouTube llamada #MuchoQueContar, donde comparte sus experiencias que ha tenido a lo largo de su carrera con todos sus seguidores.

Hace poco, el 15 de agosto del 2020, ella subió un nuevo video hablando sobre sus mayores miedos, confesando que incluso algunos de ellos fueron un impedimento durante las grabaciones de “Soy tu dueña”, la famosa telenovela de Televisa donde participó grabando escenas muy “peligrosas”:

“Hay escenas que requieren de ciertas cuestiones que yo digo: ‘¿qué está pasando?’ porque no lo puedo controlar, los animales ponzoñosos, está muy cañón tener que grabar con estos personajes que no son tan mis amigos, no me gustan, les tengo fobia”, confesó ante la cámara.

Lucero en "Soy tu dueña" (Foto: Televisa)

Además, ella comenta que no tendría problemas grabar escenas junto con reptiles o roedores, ya que no les tiene miedo y podría llegar a soportar eso, pero los insectos y aquellos animales que podrían tener un veneno son como su criptonita. Simplemente no puede con ellos, aunque en realidad si pudo.

“En la telenovela Soy tu dueña mi personaje se encontraba con un escorpión negro con tenazas, era bastante repugnante y tenía que convivir con él para la escena, me dio mucha ansiedad. Ahí también grabé con tarántulas que me caminaban por el cuerpo, fue espeluznante”, dijo Lucero.

Lucero en "Soy tu dueña" (Foto: Televisa)

Si bien algunos actores pueden elegir qué escenas hacer o incluso lo especifican en su contrato, parece ser que este no fue el caso de Lucero, que más allá de negarse completamente a actuar junto a estos animales, decidió armarse de valor y enfrentar las escenas que tuvo que grabar a pesar de su miedo.

Lo que es seguro es que fue uno de los momentos con más ansiedad que ha vivido en su vida. Ahora ella lo recuerda con la alegría que la caracteriza, pero en definitiva cada vez que recuerda esos momentos sigue sintiendo esos escalofríos que tuvo que reprimir para grabar “Soy tu dueña”.

Lucero y Fernando Colunga (Foto: Televisa)

