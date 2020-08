“Quinceñera” fue la telenovela que lanzó a la fama a Thalia, Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Sebastian Ligarde y Rafael Rojas. Los actores se convirtieron en los más populares de las telenovelas juveniles de los finales de los 80 e inicios de los 90. Desde ese momento, los interpretes se ganaron un espacio en el mundo de la actuación y hoy son un icono de la pantalla chica.

Parte del elenco fue conformado por Rojas, un actor puertorriqueño que llegó a México en busca de nuevas oportunidades en la actuación y sin duda, el personaje de ‘Gerardo Fernandez’, lo ayudó hacerse un nombre en la industria de las telenovelas.

Gracias al éxito de este melodrama, el joven actor ganó mucha popularidad que inmediatamente se convirtió en el galán de las telenovelas más cotizado del momento y es así que logró alcanzar su primer protagónico al lado de Salma Hayek en la versión de 1989 de “Teresa”, donde dio vida a “Mario Castro”.

Sin embargo, con el paso de los años poco a poco, y en medio de escándalos personales, se fue retirando de la pantalla hasta desaparecer por completo de los reflectores.

Rafael Rojas llegó a tener una carrera muy prometedora y se convirtió en uno de los galanes más cotizados de los años 90 (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ RAFAEL ROJAS SE RETIRÓ DE LAS TELENOVELAS?

Rafael Rojas empezó su carrera desde que era un niño en su nata Puerto Rico y luego de lograr alcanzar el reconocimiento en su país es que decidió ir en busca de nuevas oportunidades y en 1984 llegó a México, así que gracias a su gran trabajo se logró consagrar como uno de los actores más populares de la década de los 90.

“Baila Conmigo” con Biby Gaytán, Eduardo Capetillo y Paulina Rubio le dio su papel como gran villano, al igual que en la versión de 1991 de “Yo no creo en los hombres” lo reafirmaron como un prometedor actor.

Rafael Rojas compartió roles con Biby Gaytan y Paulina Rubio en la telenovela juvenil "Baila conmigo" (Foto: Televisa)

Es así que fue convocado para ser parte de un gran número de telenovelas que fueron todo un éxito, pero a principios del 2000, las cosas comenzaron a cambiar dramáticamente, ya que sus apariciones en telenovelas cada vez fueron menores , así que en 2009 tuvo su última aparición en “Pasiones”.

Desde aquel momento su nombre comenzó a sonar en la prensa de espectáculos, pero todo gracias a las polémicas acusaciones de su exesposa Milena Santana que lo acusaba de tener problemas con las drogas, ser violento, un mal padre al no pasar manutención a sus hija y de llevar una ‘doble vida’ al decir que era bisexual.

Rafael Rojas y su exesposa entraron en una batalla mediática (Foto: Televisa)

Luego de este gran escándalo, Rafael Rojas decidió retirarse de la actuación por el bien de sus pequeñas y no exponerlas más a la pelea mediática que tenía con su exesposa.

En 2016, los medios de espectáculos mexicanos comenzaron a informar que el actor era un indigente y que vivía en la calle. Esta noticia fue desmentida por su compatriota Maribel Guardia, quien publicó una imagen de su compatriota viviendo tranquilo en Costa Rica.

En 2016 se dio la noticia que el actor era indigente, pero esta información fue desmentida inmediatamente (Foto: Instagram / TV Notas)

Inmediatamente Rafael Rojas se comunicó con los medios de prensa y desmintió esta noticia asegurando que se encontraba viviendo en un rancho en su país natal y además, contó que se había vuelto a casar con una mujer a la que calificó de ser “humano maravilloso” que hacía muy feliz.

Respecto a las supuestas adicciones que tuvo, Rojas aclaró: “No, pues tampoco es que fui un santo, pero en algún momento se relacionaron mis problemas con mi retiro de la actuación. La verdad es que yo siempre fui muy tímido, no es que no me sentía cómodo del todo pero llegó el momento en que eso se juntó con reflexiones como ‘¿qué más me falta por hacer en ese campo?’”.

El actor ha regresado a su país natal y actualmente vive en una finca al lado de sus segunda esposa (Foto: Facebook / Rafel Rojas)

Tras años de estar alejado de la actuación, en 2017 se incorporó a la serie “El final del camino” de TVE y meses más tarde protagonizó la película coproducida entre Costa Rica y México llamada “Despertar” de la directora Soley Bernal. A la par que se convirtió en abuelo ya que su hija mayor se convirtió en mamá.

Desde ese momento no se sabe más del actor, solo que se encuentra en paz y viviendo una vida feliz en Costa Rica.

