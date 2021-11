En “Spider-Man: Far From Home”, Tom Holland fue quien se llevó toda la atención de la película estadounidense que se estrenó en el 2019. Pero, la producción perteneciente a Marvel también cuenta con otros actores que fueron importantes para el desarrollo de la historia del superhéroe. Entre ellos encontramos a Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Remy Hii, Martin Starr, Cobie Smulders, Marisa Tomei y Samuel L. Jackson. A propósito de los protagonistas de la secuela de “Spider-Man: Homecoming”, repasaremos cuál ha sido el mejor film en donde han trabajado, según IMDb.

En Estados Unidos, la producción vio la luz el 2 de julio del 2019, rompiendo todos los récords que nadie pudo haber imaginado. Tras su estreno se supo que la cinta pudo recaudar más de 1.1 mil millones de dólares en todo el mundo, con lo cual se convirtió en la primera película de Spider-Man en pasar dicha marca. Además, ostenta el título de ser el film número 23 más taquillero en todos los tiempos.

Esta realización también ha servido como homenaje para el escritor Stan Lee y el historietista Steve Ditko, quienes también formaron parte de la creación de Spider-Man y que murieron en el 2018. En IMDb, el elenco de “Far From Home” tiene algunas calificaciones notables y seguramente crecerán con lo que se verá en “Spider-Man: No Way Home”, el próximo 17 de diciembre del 2021.

LA MEJOR PELÍCULA DE CADA UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE “SPIDER-MAN: FAR FROM HOME”, SEGÚN IMDB

TOM HOLLAND (“AVENGERS:INFINITY WAR”)

Si revisamos la lista de películas en donde Tom Holland ha participado, encontraremos que la mayoría de ellas son las que pertenecen a Marvel. Sin embargo, para IMDb la mejor película del actor estadounidense no es alguna en donde el personaje arácnido haya sido el protagonista, sino es “Avengers: Infinity War”. Aquí, una de las escenas que más se recuerda es cuando Spidey fue al espacio y luchó como un Vengador más.

ZENDAYA (“DUNA”)

Zendaya en los últimos meses ha sido noticia por su vinculación fuera de los sets de grabación con Tom Holland. Los paparazzis aseguran que la pareja de actores tienen más que una relación laboral, y lo más probable es que ahora mismo sean pareja; aunque hasta el momento ninguno de los dos ha querido oficializar el romance.

Para IMDb, la mejor película de Zendaya es la readaptación de Denis Villeneuve en “Duna”. Esta versión fue mejorada y de hecho lució mejor que la inicial de David Lynch en los años 80. El film está protagonizado por Timothée Chalamet.

SAMUEL L. JACKSON (“PULP FICTION”)

El papel que mejor desarrolló Samuel L. Jackson, según el sitio IMDb ha sido en “Pulp Fiction”, obra del reconocido Quentin Tarantino. Esta comedia policiaca fue grabada cuando el actor recién empezaba en el mundo de la actuación, por lo que será recordado siempre como Jules Winnfield, aquel sicario que cita un supuesto versículo de la biblia. En “Spider-Man”, Jackson interpreta el papel de Nick Fury.

JAKE GYLLENHAAL (“PRISIONEROS”)

La película que mejor puntuación ha dado IMDb, en todas las que ha realizado Jake Gyllenhaal encontramos a “Prisioneros” de Denis Villeneuve. Aquí el reconocido actor dio vida a un detective que se encontraba tras la pista de un secuestrador.