Marvel Studios alberga una enorme cantidad de personajes e historias que han sido adaptadas en diversas partes del mundo, algunas siendo muy exitosas y otras no tanto. En el caso de Spider-Man, existe una adaptación que causó mucho revuelo durante su estreno por la calidad del programa: el Spider-Man Japonés de 1978.

No obstante, el programa fue salvado por el mismo Stan Lee. Así lo mostró la serie documental “Marvel’s 616″, uno de los primeros programas originales de Marvel Studios para Disney Plus luego del retraso de “The Falcon and the Winter Soldier” y “WandaVision” que se estrenó hace poco en la plataforma de streaming.

Muchos años antes de que Spider-Man se convirtiera en un favorito de los fanáticos de MCU, la serie de 1978 fue creada por Gene Pelc, quien obtuvo la bendición de Marvel para discutir la licencia de sus personajes a compañías japonesas y así ganar una base de fans más grande en la Tierra del Sol Naciente.

El resultado, un estilo totalmente diferente a de Spider-Man a lo que veríamos hoy en día, incluyendo su nombre principal que ya no era Peter Parker. Screenrant recoge un poco de la historia mostrada en “Marvel’s 616″ sobre el desarrollo de esta curiosa serie y cómo Stan Lee se involucró en el proyecto.

STAN LEE RESPALDÓ AL HOMBRE ARAÑA DE JAPÓN DE 1978

El Spider-Man japonés, una de las adaptaciones más raras hechas del personaje (Foto: Toei Company)

Según cuenta la serie, Pelc vio lo popular que era el manga en Japón y se asoció con Toei Company para hacer una serie de Spider-Man, una que estuvo llena de acción y usó un estilo similar al de los programas orientados a niños más populares. Esto incluyó realizar algunos cambios importantes en la forma en que se retrató a Spider-Man.

El nombre del personaje principal era Takuya Yamashiro, quien obtiene sus poderes de un extraterrestre y tenía entre sus accesorios principales un auto especial GP-7 y un robot gigante llamado Leopardon. El día en que Gene Pelc tuvo que mostrar el piloto a los ejecutivos de Marvel, Pelc recuerda que las reacciones iniciales al Spider-Man japonés no fueron favorables.

Los ejecutivos no tenían nada que decir al principio, pero luego sugirieron que Pelc había estado en Japón demasiado tiempo ya que nadie querría ver su creación. No entendieron por qué se habían hecho cambios en el material original y ridiculizaron el tono por ser tan diferente de los dibujos animados convencionales.

El Spider-Man japonés usaba armas de vez en cuando (Foto: Toei Company)

Pelc dijo que le preocupaba que esto significara que el Spider-Man japonés sería cancelado y que perdería su trabajo. Sin embargo, aunque la mayoría de los ejecutivos de Marvel que viajaron a Japón para ver el programa destrozaron al piloto, Pelc recuerda que Stan Lee finalmente se puso de pie y aplaudió lo que había creado.

El apoyo de Stan Lee fue muy útil para el Spider-Man japonés. En lugar de que todos los ejecutivos de Marvel quisieran descartar el programa y mantenerlo oculto, la respuesta de Lee ayudó a calmar las preocupaciones que otros tenían. Pelc dijo en “Marvel’s 616″ que Lee elogió al Spider-Man japonés por ser un cómic de la vida real.

Lee creía que al público adulto le encantaría la serie debido al estilo, mientras que los niños acudirían en masa para la acción. Entendió que la audiencia japonesa era diferente a la que estaba acostumbrada Marvel y que estos cambios ayudarían al Spider-Man japonés a tener éxito.

El Spider-Man japonés fue cancelado luego de una temporada (Foto: Toei Company)

Con el apoyo de Lee, Marvel aprobó la visión de Gene Pelc. Aunque Toei canceló al Spider-Man japonés después de solo una temporada, el apoyo de Lee al programa es bastante especial. Stan Lee era el rostro de Marvel y tenía todo el poder para asegurarse de que las versiones de Spider-Man fueran reflejos del personaje que creó.

El Spider-Man japonés podría haber cambiado el nombre real, el origen y mucho más del personaje, pero a Lee no le importaron las desviaciones, porque aún capturaba el corazón de Spider-Man. El programa mantuvo su calidad de hombre común, pero actualizó a Spider-Man para la audiencia japonesa.

Stan Lee: Creador del universo Marvel falleció a los 95 años (Foto: Marvel Studios)

Si no fuera por el apoyo de Stan Lee mencionado en “Marvel’s 616″, existe una gran posibilidad de que el Spider-Man japonés no hubiera salido a la luz. En cambio, su aprobación ayudó a crear una versión única de Spider-Man, que se ha convertido en un favorito de los fanáticos por lo diferente que fue.

Es posible que el Spider-Man japonés no vuelva a tener otra adaptación, pero ha aparecido en los cómics desde entonces e incluso podría aparecer en la secuela de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” e incluso los más entusiastas pondrían pensar que aparecería en “Doctor Strange 2: Multiverse of Madness”.

El Spider-Man japonés tuvo un crossover con Kamen Rider (Foto: Toei Company)

