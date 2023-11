“Suburraeterna”, serie italiana de Netflix que se basa en la película neo-noir “Suburra” inspirada a su vez en la novela de Carlo Bonini y Giancarlo De Cataldo, se estrenó el 28 de octubre de 2023 en el Festival de Cine de Roma y llegó a la popular plataforma de streaming el 14 de noviembre de 2023, pero los fanáticos ya preguntan por una segunda entrega.

La secuela del drama criminal “Suburra: Blood on Rome” de 2017 cuenta con la dirección de Ciro D’Emilio y Alessandro Tonda, escrita por Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli, Camilla Buizza, Giulia Forgione, Andrea Nobile y Marco Sani, y protagonizada por Giacomo Ferrara, Filippo Nigro y Carlotta Antonelli.

En los ocho primeros episodios de “Suburraeterna”, las alianzas de larga data se enfrentan a las crecientes amenazas de los clanes criminales emergentes en medio del caos desenfrenado que reina en Roma, lo que aumenta las tensiones en “Suburra”. Este oscuro mundo da un giro imprevisto, desvelando una compleja red de juegos de poder e intrigas. Entonces, ¿habrá temporada 2?

“SUBURRAETERNA”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del drama criminal italiano, pero el último capítulo deja el camino preparado para una segunda entrega que continúe con la historia de la rivalidad entre los Anacleti, Luciani, Bonatesta, Cinaglia y Cerocchi.

Al final de la primera temporada de “Suburraeterna”, Ercole cae en una trampa peligrosa y la relación de Damiano y Angelica llega a un punto crítico, mientras que Daga toma una firme decisión sobre su futuro.

A pesar de que los Luciani lograron recuperar su territorio y tenían un excelente trato con Ercole Bonatesta, las cosas no resultaron como lo planearon y Damiano perdió más de lo que ganó. No obstante, parece no ser el desenlace de su lucha, al igual que la de Daga.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix que suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a dichas cifras decidir renovar o cancelar una serie.

¿Qué pasará con Ercole Bonatesta en una temporada 2 dela serie italiana "Suburraeterna"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SUBURRAETERNA”?

“Suburraeterna” está disponible en Netflix desde el 14 de noviembre de 2023, por lo tanto, para ver la secuela de “Suburra: Blood on Rome” solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.