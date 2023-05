“Succession” se despidió de las pantallas el domingo 28 de mayo del 2023, con el capítulo titulado “With Open Eyes”. Este desenlace fue aclamado por la crítica y gran parte del público, por lo que es curioso saber que existió un final alternativo de la serie.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, el actor Jeremy Strong confesó que la última escena que vimos del show incluía una toma impactante que fue eliminada del corte final y que, en realidad, habla mucho del compromiso del estadounidense con el personaje que interpretó desde el 2018.

Pero, ¿de qué se trataba aquella secuencia? ¿Quién fue la mente detrás de ella? ATENCIÓN SPOILERS. En las siguientes líneas, te contamos todo lo que descubrimos al respecto.

¿CÓMO ERA EL FINAL ALTERNATIVO DE “SUCCESSION”?

Como sabemos, la escena final del programa nos muestra a Kendall Roy devastado por haber perdido la votación de la junta de Waystar, respecto a la venta de la compañía a GoJo de Lukas Matsson. Él deambula por el parque y se queda observando el mar, frente a la atenta mirada del guardaespaldas Colin.

Un cierre bastante digno de la serie de HBO Max, considerando que la odisea de “Ken” había estado relacionada con el agua, esa que fue testigo de sus innumerables derrotas a lo largo de la historia.

Sin embargo, de acuerdo con Jeremy Strong, el final alternativo de “Succession” era aún más dramático. El artista se puso en la piel del personaje (como buen actor de método) y tomó una decisión fuera del libreto: intentar saltar hacia el mar.

“Traté de entrar en el agua después de que cortamos. Me levanté de ese banco y fui lo más rápido que pude sobre la barrera y sobre los pilotes, y el actor que interpretaba a Colin corrió hacia allí. No sabía que iba a hacer eso, y él no lo sabía, pero corrió y me detuvo”, señaló.

El histrión admite que la derrota de Kendall era “un evento de nivel de extinción para este personaje”, por lo que aún estudia la razón por la que habría atentado contra su vida: “No sé si en ese momento sentí que Kendall solo quería morir, creo que sí, o si quería ser salvado esencialmente por un representante de su padre”, puntualizó.

La última escena de la serie "Succession" está protagonizada por el personaje Kendall Roy (Foto: HBO)

¿POR QUÉ EL FINAL ALTERNATIVO DE “SUCCESSION” FUE ELIMINADO?

Esta toma no llegó al corte final por decisión de Jesse Armstrong, el creador de la serie. Según Strong, él optó por darle una conclusión mucho más sutil al relato y que coincidía con su “visión de la humanidad”.

“Es un final mucho más fuerte filosóficamente, y tiene más integridad a lo que es la visión general muy sombría de Jesse de la humanidad, que es que, fundamentalmente, las personas realmente no cambian. No hacen lo espectacular, lo dramático”, explicó.

Así, respaldó la decisión del showrunner: “La forma en la que [Armstrong] nos deja con una especie de ambivalencia se mantiene fiel a su visión (...) Puede que Jesse quisiera plasmar que Kendall ha perdido, pero quizá es libre y seguirá adelante”, dijo.

LA DECISIÓN DE JEREMY STRONG QUE SÍ MODIFICÓ EL FINAL DE “SUCCESSION”

Jeremy Strong también reveló que la escena en la que Shiv, Roman y Kendall discuten acaloradamente iba a terminar con las últimas palabras que enuncia Romulus. No obstante, él decidió continuar con la actuación.

“No podía aceptar eso, así que tenía que seguir adelante. Volver a la sala de juntas es algo que pasó en el momento. La escena debía terminar con Roman y yo en la habitación, pero sentí que a Kendall todavía le quedaba algo dentro (...) Salí y me siguieron con la cámara de vuelta a la sala de juntas”, concluyó el intérprete.