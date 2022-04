Supervivientes 2022 es uno de los programas más populares del año, esto a pesar de las críticas en su estreno el pasado 21 de abril tras nueve meses fuera de pantallas. Y es que, aunque con polémicas, el reality de Telecinco siempre se coloca como tendencia en redes sociales y despierta el interés del público.

Lo mismo sucede con los 16 participantes del reality, quienes viven bajo los reflectores y cada detalle de su vida es conocido por sus seguidores y los fanáticos de la serie, mientras atraviesan retos extremos para llevarse el premio mayor de 200 mil euros.

Sin embargo, no todos los casos son felices, como le sucedió al deportista de élite y el primer atleta culturista abiertamente homosexual, Rubén Sánchez, ha tenido una vida dura, marcada por los abusos, así lo ha confirmado su entrenador y amigo, Óscar, en la última edición de ‘Sálvame’.

LA TRISTE HISTORIA DE RUBÉN SÁNCHEZ

El primero en referirse a los abusos sexuales que sufrió en el pasado el participante de Supervivientes 2022, Rubén Sanchez, fue su novio Enrique del Pozo, quien se derrumbó luego que asegurar que su pareja se siente excluido de la competencia.

“Claro que se siente desplazado. Esta es una persona que ha sufrido abusos sexuales. Es una persona que lleva veinte años siendo insultado por su condición homosexual”, indicó indignado.

Tras esta revelación, Óscar ha dado más detalles, primero señaló que Rubén es un deportista muy estricto, “no sale de fiesta, no bebe, se cuida mucho”. A lo que sumó que es una persona muy cuadriculada, pero esto no lo hace conflictiva, como en algún momento lo han asegurado sus compañeros de ‘Supervivientes’.

“Es una persona muy introvertida, le cuesta integrarse con los demás, pero no lo hace con maldad, simplemente no sabe gestionar ese tipo de situaciones”, mencionó el amigo.

Además, confesó que es la primera vez en 40 años que viaja tan lejos. Con respecto a la relación con Enrique del Pozo, señaló que no se trata de un montaje, como algunos especulan: “Yo he estado con los dos juntos en mi casa, puedo asegurar que son pareja”.

Como se recuerda, Del Pozo además de referirse a la violencia que sufrió el deportista, contó que lo conoció cuando atravesaba momentos difíciles y que no comprende por qué sus compañeros de ‘Supervivientes’ lo tratan así.

“Es un tío que está solo, lo encontré solo, luchando por la vida como muchos españoles, pero es un hombre muy generoso y cariñoso y le veo triste y desplazado porque quiere involucrarse en algo que es su sueño y para él no es fácil. Es un buen tío, no me gusta que le llamen sinvergüenza y egoísta porque no lo es”, finalizó.