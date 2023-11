La segunda temporada de “Sweet Home” (“Dulce hogar” en español), serie coreana de Netflix basada en el webtoon homónimo de 2017 de Kim Kan Bi y Hwang Young Chan, “adquirirá una escala mayor con una historia y un elenco ampliados”, adelantó Lee Eung-bok, quien también estará a cargo de la dirección de los nuevos episodios.

En conversación con Tudum, Lee Eung-bok reveló que para elaborar esta narrativa que se expande desde el webtoon original, consultó con el escritor Kim Kanbi y tuvo discusiones sobre las premisas ocultas en el webtoon original.

También adelantó que la nueva entrega de “Sweet Home” “será un drama apocalíptico en toda regla. Mientras que la temporada 1 retrató la tensión y el miedo en el espacio confinado de la Casa Verde, la temporada 2 se desarrollará en un espacio abierto con la introducción de un grupo completamente nuevo de personajes y monstruos”.

Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young, Go Min Si, Park Gyu Young, Yoo Oh Seong, Oh Jung-se, Kim Mu Yeol y Jin Young son algunos de los actores que conforman el reparto de los nuevos capítulos.

Lee Jin-wook, que apareció en "¡Doona!”, regresa como Pyeon Sang-wook en la temporada 2 de "Sweet Home" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 “SWEET HOME”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, “en un mundo donde el deseo se vuelve monstruoso, la temporada 2 de ‘Sweet Home’ sigue a los supervivientes de Green Home y a Hyun-su, cada uno de los cuales lucha por sobrevivir en nuevas lugares, mientras emergen otros seres y fenómenos misteriosos”

El actor Lee Jin-uk indicó que “esta temporada presentará un mundo que difiere del webtoon original. A medida que el mundo se expanda, habrá más en qué pensar”. Por su parte, el actor Lee Si-young agregó: “Un mundo enormemente extenso espera a los personajes después de que abandonen Green Home. Todos pasarán por cambios importantes”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “SWEET HOME”?

La segunda temporada de “Sweet Home” se estrenará en Netflix el viernes 1 de diciembre de 2023, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “SWEET HOME” POR PAÍS?

México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador: 02:00 am.

Colombia, Perú y Ecuador: 03:00 am.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 04:00 am.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 05:00 am.

España: 09:00 am.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “SWEET HOME”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “SWEET HOME”

Song Kang como Cha Hyun Su

Lee Jin Wook como Pyeon Sang Wook

Lee Si Young como Seo Yi Kyung

Go Min Si como Lee Eun Yu

Park Gyu Young como Yoon Ji Su

Yoo Oh Seong como Tak In Hwan

Oh Jung-se como PhD Im

Kim Mu Yeol como Kim Young Hu

Jin Young como Park Chan Young

Go Min Si como Lee Eun Yu en la temporada 2 de "Sweet Home", serie basada en la webtoon homónimo de 2017 (Foto: Netflix)