Recientemente, Talina Fernández, conocida como la “Dama del buen decir”, no aguantó la emoción al hablar de su difunta hija Mariana Levy y rompió en llanto dura una entrevista. Recordemos que la hija de la presentadora falleció con apenas 39 años de edad debido a un paro cardíaco durante un intento de asalto en su contra.

Nadie puede negar el gran talento Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela , mejor conocida como Talina Fernández, en la televisión. Sus películas como “Buscando a la niña Heidi” o “Un recuerdo para Mariana Levy” han logrado quedarse en la retina de todos los seguidores y fanáticos de la mexicana.

Sin embargo, y a pesar de la fama, Fernández también sufrió uno de los episodios más trágicos de su vida cuando su hija Mariana falleció mientras sufría un asalto. Aunque no llegaron a robarle las pertenencias, la hija mayor sufrió un paro cardíaco fulminante que acabó con su vida en cuestión de minutos.

Talina Fernández empezó su carrera artística en 1970 (Foto: Talina Fernández / Instagram)

Tales recuerdos siguen presentes en la memoria de la famosa conductora, quien recientemente conversó con el periodista Yordi Rosado para hablar del momento exacto en que se enteró del fallecimiento de la recordada actriz.

LA REACCIÓN DE TALINA FERNÁNDEZ A LA MUERTE DE SU HIJA

De acuerdo a lo dicho por la presentadora, ella se encontraba en la sala de maquillajes cuando José María Fernández la notificó vía llamada telefónica de la terrible noticia que padeció su hija. Todo fue tan rápido, que la propia Talina no entendía lo que sucedía en ese instante.

“Me habla Pirru me dice: ‘Mariana, el coche, los niños’ no entendía un carajo. Lo único que entendí fue ‘un paro cardíaco y le pregunté ‘¿La sacaron del paro?’ ya no entendí la respuesta”, señaló Talina Fernández para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Además, agregó que las personas que le dieron socorro debido al impacto de la noticia fueron Chava Ortiz y su mujer. Ambos la condujeron al centro donde llegó Mariana y salió a buscarla de manera inmediata, pese a no saber que ya no estaba viva.

La presentadora y su hija Mariana Fernández (Foto: Talina Fernández / Instagram)

“Entré sin saber si seguía viva. Estaban todas las enfermeras rezando, ‘¿Dónde está mi niña?’ Estaba en el suelo. Ahí la habían tratado de revivir y la policía como había muerto en un asalto, pues le pintaron alrededor lo del cadáver”, agregó con un semblante sumamente emotivo.

La reacción de Talina fue simplemente devastadora, pues solo atinó a abrazar a su hija sin vida en el suelo. Los médicos ansiaban realizarse una autopsia, algo a lo que se negó rotundamente con ayuda de su amiga Martha Sahagún.

‘¿Qué pasó Talina?’, le dijo Sahagún: ‘Mariana está muerta. Le quieren hacer la autopsia’. No le hicieron la autopsia, razón por la cual todos los seguros que compras carísimas no me pagaron un centavo, porque entonces como fue muerte natural, no responden”, contó Talina ante Yordi Rosado.

SE LLEVÓ A MARIANA SIN HACERLE LA AUTOPSIA

La presentadora comentó que para llevarse a Mariana tuvo que maquillarla para que estuviese con otro semblante y darle una despedida adecuada.

Finalmente, luego del nefasto suceso, comentó que decidió adoptar a su nieta María, mientras que los demás nietos se fueron con su padre, el “Pirru”.