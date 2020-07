La actriz Mayra Couto volvió a estar en el ojo de la tormenta luego que en un video que difundió en sus redes sociales asegurara que “ser mamá es ser asistente de otro ser humano”. Además, recomendó a las jóvenes cuidar de sus “cuerpitas” y que se informen sobre los métodos de prevención para no quedar embarazadas si es que no lo desean.

“Yo no sé si quiero ser mamá porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mama me dicen que es verdad”, dijo la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” en un video publicado en Instagram.

Tras su mensaje, la actriz peruana se volvió tendencia en Twiitter, algunos usuarios la aplaudieron y otros la criticaron. Sin embargo, quien no dudó en salir en su defensa fue su colega Tatiana Astengo.

Tatiana compartió un tuit de la periodista Maribel Toledo-Ocampo, en el que explicaba que “asistir es dar ayuda, cuidar, atender a alguien. Yo sí asisto a mis hijos. (…) Me gusta hacerlo y me cansa (mucho). Mayra no sabe si quiere y qué bacán que lo diga. No entiendo el roche”. A lo que la actriz respondió: “Que la gente sigue romantizando el hecho de ser madre”.

“No es fácil, pero si se trata de ser asistente, es simple, contratas a alguien y ya está”, “Qué frío mensaje, porque de ser verdad, cuando se muera el hijo, le dices: ‘por qué lloras, si solo eras su asistente’. Ser madre es muchísimo más que eso”, “Hay que respetar la decisión de todos y hay que abordar los temas de la forma correcta, no solo por generar polémica como ya lo hiciste hace poco”, son algunas respuesta que recibió Tatiana tras su mensaje en el que respaldó lo dicho por Couto.

