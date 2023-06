Taylor Swift incluyó a México en su gira mundial “The Eras Tour”. La cantautora estadounidense se apoderará del Foro Sol de la Ciudad de México durante cuatro días. La noticia ha emocionado a los “swifties”, que se han volcado a las redes sociales en busca de un boleto para asistir al concierto.

Ticketmaster, empresa encargada de la venta y distribución de boletos para los conciertos, ha agregado el Verified Fan, un sistema que limitará la compra de entrada. Si bien esta estrategia busca que más seguidores de la artista puedan asistir a la gira, ha surgido un problema por los revendedores.

A través de las redes sociales, surgieron varias denuncias que señalaron que muchos de los códigos de acceso, llamados “Verified Fan”, quedaron en manos de revendedores y tenían a la venta códigos. Ante esta situación, Ticketmaster México aclaró la dinámica para la venta de boletos para los conciertos de Taylor Swift. ¿Cómo se realizará? Aquí te lo contamos.

Taylor Swift se presentará por primera vez en México con su gira “The Eras Tour” (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS SUPUESTOS CÓDIGOS DE VERIFIED FAN DE TICKETMASTER PARA LOS CONCIERTOS DE TAYLOR SWIFT

A través de su cuenta de Twitter, Ticketmaster México aseguró que no emitió códigos para acceder al inicio de la venta de los cuatro conciertos de Taylor Swift que se realizarán en el Foro Sol en la Ciudad de México.

La compañía aclaró que los fans que recibieron el correo que indicaba que recibirían un sms para formarse en la fila virtual podrán unirse a la Cuenta de Ticketmaster registrada.

El enlace para poder comprar boletos para los conciertos de Taylor Swift se enviará vía sms a las personas previamente seleccionadas por Ticketmaster, y a las que se les avisó el día 12 de junio.

Taylor Swift tendrá cuatro presentaciones en México (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

“INFORMACIÓN IMPORTANTE: Taylor Swift | The Eras Tour. No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta de estos conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la Cuenta Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso proporcionado vía SMS. Evita ser estafado. No compres códigos”, se lee en la publicación de Ticketmaster México.

Ante la ola de denuncias por la existencia de revendedores, la empresa hizo un llamado al público para no comprar códigos de acceso y evitar estafas para los shows de Taylor Swift, quien llega a México por primera vez.

Cabe recordar que para tener acceso a la modalidad “Verified Fan” fue necesario hacer un registro en línea ligado a una cuenta de la plataforma, así como un correo electrónico.

Taylor Swift recorre diversos países con "The eras tour" (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

FECHAS DE LA VENTA DE BOLETOS PARA VER A TAYLOR SWIFT EN MÉXICO

La organización anunció que ha dispuesto la venta de boletos según la fecha de concierto e inician a las 14:00 horas.

13 de junio de 2023 para el concierto del 24 de agosto de 2023

14 de junio de 2023 para el concierto del 25 de agosto de 2023

15 de junio de 2023 para el concierto del 26 de agosto de 2023

16 de junio de 2023 para el concierto del 27 de agosto de 2023